El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
Un negocio de un pueblo de Castellón de 196 habitantes mantiene vivo un oficio documentado desde 1691 y acaba de recibir el máximo reconocimiento de la Generalitat al sector artesano
En un pequeño pueblo del interior de Castellón, con apenas 196 habitantes, un negocio familiar ha conseguido lo que muchos proyectos rurales sueñan: mantener vivo un oficio histórico, crear actividad en plena España vaciada y recibir el mayor reconocimiento de la artesanía valenciana.
Detrás de esta historia está Iata Espardenyes, el taller de alpargatas de la Mata dirigido por Inma Mestre y Montxo Monfort. La firma acaba de recibir el Premio Artesanía Comunitat Valenciana, la máxima distinción que concede la Generalitat Valenciana al sector artesano, que en este caso reconoce cuatro generaciones de trabajo familiar y una tradición documentada en el municipio desde 1691.
El galardón reconoce toda una trayectoria familiar ligada a la elaboración tradicional de alpargatas y pone en valor un proyecto que ha sabido mantener vivo un oficio histórico desde el interior de Castellón, apostando por la calidad, la innovación y el arraigo al territorio.
“Muy contento por el reconocimiento. Al final lo entiendo como un premio a toda una trayectoria familiar, somos la cuarta generación al frente del negocio de las alpargatas tradicionales”, explica Montxo Monfort.
Un oficio documentado desde 1691
La historia de Iata Espardenyes se remonta siglos atrás. Desde 1691 existe constancia documental de la elaboración de espardenyes en la Mata, un pequeño municipio del interior castellonense donde la tradición artesanal ha pasado de generación en generación.
“Nuestro legado se remonta a aquellos antepasados que fueron pioneros en este tipo de artesanía”, señala Monfort. La empresa, que desde 1993 funciona bajo su dirección, mantiene en la Mata toda su actividad productiva: diseño, elaboración y fabricación artesanal de cada pieza.
Artesanía contra la despoblación
En tiempos marcados por la despoblación y la pérdida de actividad económica en muchos pueblos del interior, el proyecto se ha convertido también en un ejemplo de fijación de población y creación de empleo vinculado al territorio.
La continuidad del taller en este pueblo demuestra que la artesanía puede ser una herramienta real de desarrollo rural, capaz de generar oportunidades y mantener vivo el tejido económico y social de municipios pequeños.
Frente a la deslocalización industrial, Iata Espardenyes reivindica el valor del Made in Spain, la producción local y la calidad de un producto elaborado de forma artesanal, cuidando cada detalle y manteniendo técnicas tradicionales adaptadas a las nuevas tendencias y mercados.
En este sentido, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, destacó durante la entrega de premios que “tradición e innovación conviven con naturalidad en un sector que mira al futuro sin perder su esencia” y subrayó el compromiso de la Generalitat para que “la artesanía tenga presente, pero sobre todo tenga futuro”.
De La Mata a nuevos mercados
La expansión del proyecto ha permitido además abrir nuevas vías de crecimiento. En 2019, la firma abrió una tienda física en Morella, aprovechando el importante flujo turístico de la capital dels Ports. “Allí hemos encontrado un nicho de mercado muy bueno por la atracción turística que tiene”, explica Monfort.
A ello se suma el impulso de la venta online a través de iataespardenyes.com, que ha permitido llevar las alpargatas elaboradas en la Mata a clientes de toda España y del extranjero, consolidando una marca que une tradición, diseño contemporáneo y calidad artesanal.
Otros premiados de la artesanía valenciana
Junto a Iata Espardenyes, los Premios Artesanía Comunitat Valenciana también reconocieron a otros profesionales y proyectos del sector:
- Premio Tradición: Juan José Salcedo Martínez, carpintero de Almassora.
- Premio Vanguardia: Andrés Belloví Agost, vidriero de Castellón.
- Premio Innova: Ahumados Viveka, de Sant Joan d’Alacant.
- Premio Imagen: Tapizados Calse, de Moixent.
- Premio Nuevos Talentos: Chenxue Li.
- Premio Mujer Artesana: Lucía Lorente Ramajo.
Todos los trabajos premiados y finalistas forman parte de una exposición conjunta en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.
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