Nules logra calles más limpias y contenedores sin desbordes con su plan de choque

Nules ha hecho balance de los tres meses de trabajo del plan de choque de limpieza, una campaña iniciada el pasado mes de febrero con el objetivo de mejorar la limpieza viaria, la gestión de residuos y la concienciación ciudadana.

Desde el Ayuntamiento destacan que las medidas aplicadas han permitido avanzar en varios frentes: se han reducido los desbordes en las baterías de contenedores, se ha mejorado el estado de calles, plazas y espacios públicos, y se ha notado una mayor implicación de la ciudadanía.

El concejal de Medio Ambiente, César Estañol, ha explicado que este plan ha servido también para analizar qué estaba fallando y qué aspectos todavía pueden mejorar. “Este plan nos ha permitido evaluar el resultado, ver qué queda pendiente por hacer, qué cosas se pueden mejorar y qué hacer para que se mantenga esta situación y que mejore”, ha señalado.

Segundo agujero en las baterías de contenedores

En este sentido, Estañol ha avanzado que el Ayuntamiento seguirá trabajando en la misma línea, especialmente cara a los meses de más calor. Entre las próximas medidas, ha apuntado que abrirán un segundo agujero en las baterías de contenedores y que insistirán en la limpieza de los contenedores y de su entorno para evitar malos olores.

El plan nació después de detectar diferentes problemas en el municipio, como contenedores llenos, olores, calles sucias o papeleras desbordadas. A partir de ese diagnóstico, el Ayuntamiento buscó soluciones para reforzar el servicio y corregir aquello que no estaba funcionando. “Buscamos soluciones para cambiar lo que no funcionaba y poner más medios para que el servicio funcionara mejor”, ha indicado Estañol.

Las actuaciones se han centrado en varias líneas de trabajo. Por un lado, se ha mejorado la recogida de residuos para evitar desbordes y mantener más limpias las zonas de contenedores. Por otro, se ha reforzado la limpieza de calles con actuaciones adaptadas a las necesidades de cada zona. Además, se han impulsado acciones de información y sensibilización ciudadana, y también se han aplicado sanciones en los casos en los que no se han respetado las normas.

Novedades

Una de las principales novedades ha llegado con la nueva adjudicación del servicio de limpieza, que ha incorporado dos barredoras eléctricas, más ecológicas y silenciosas. A ellas se suma el trabajo del personal a pie con sopladoras, la recogida diaria de papeleras, el baldeo en zonas conflictivas, la limpieza a primera hora del entorno de los contenedores y un mayor control de rutas para mejorar la eficiencia y reducir incidencias.

En cuanto a la recogida de residuos, se ha reajustado el cuadrante de recogida de fracciones para adaptarlo mejor a las necesidades actuales del municipio. También se retiran a primera hora los posibles desbordes junto a los contenedores y se ha intensificado la limpieza de las baterías.

Desde Medio Ambiente recuerdan, además, que la ciudadanía dispone de la APP Línea Verde para comunicar cualquier incidencia. También se puede solicitar el servicio de recogida de voluminosos, que se presta todos los jueves.

El municipio cuenta asimismo con un servicio de recogida de cartón para empresas y comercios locales, un servicio de educación ambiental dirigido a asociaciones, empresas y colectivos, y el ecoparque, cuyo uso permite acceder a una rebaja en la tasa de reciclaje.