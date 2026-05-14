Orpesa liquida por unanimidad el contrato del agua de les Amplàries

El pleno ordinario de mayo dejó este jueves en Orpesa un acuerdo unánime en torno a uno de los asuntos de gestión más relevantes de la sesión: la liquidación del contrato de abastecimiento domiciliario de agua potable de la zona de les Amplàries.

La corporación municipal aprobó este punto con el respaldo de todos los grupos representados en el Ayuntamiento —PP, Ciudadanos, Vox, PSPV y Compromís—.

Colonias felinas

La propuesta presentada por el PSPV sobre bienestar animal en relación con el control de colonias felinas en Orpesa también prosperó durante la sesión, aunque en este caso no contó con el apoyo de toda la corporación.

La iniciativa quedó aprobada con los votos favorables de PSPV y Compromís y la abstención de Vox, que permitieron sumar mayoría frente al rechazo de PP y Ciudadanos. Los portavoces de estos dos grupos argumentaron que el Ayuntamiento ya desarrolla acciones que cumplen con la ley.

El debate sobre bienestar animal formó parte de una sesión en la que los grupos municipales llevaron al pleno varias propuestas de carácter político, algunas de ellas incorporadas al orden del día por vía de urgencia.

Tributos del Estado

El Partido Popular presentó una moción para solicitar al Gobierno de España la actualización inmediata de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, conforme a la recaudación real y a la población desde el 2022.

La corporación aprobó por unanimidad la inclusión de la moción en el orden del día. En la votación del fondo del asunto, la propuesta salió adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, Vox y Compromís, mientras que el PSPV votó en contra.

Energía solar

Compromís llevó también al pleno una propuesta de acuerdo sobre eficiencia energética y mejor aprovechamiento de la energía solar en el municipio, con el objetivo de avanzar hacia un modelo energético más sostenible y reducir la dependencia exterior.

La iniciativa quedó incluida por unanimidad en el orden del día y, tras el debate, salió adelante con los votos favorables de PP, Ciudadanos, PSPV y Compromís. Los dos concejales de Vox votaron en contra.

La propuesta plantea medidas como el aprovechamiento de cubiertas de edificios municipales y otros espacios públicos, entre ellos aparcamientos, para instalar paneles solares y favorecer que los edificios públicos y el alumbrado urbano puedan abastecerse mayoritariamente con energía renovable.

La moción de Vox no prospera

La única moción que no salió adelante fue la presentada por Vox en relación con los menús halal en los comedores escolares.

La propuesta pudo debatirse pese al voto en contra del PSPV-PSOE a su inclusión en el orden del día, pero finalmente no prosperó. Ciudadanos, PSPV y Compromís votaron en contra, el PP optó por la abstención y Vox quedó sin apoyos para sacar adelante su iniciativa.