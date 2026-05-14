Vinaròs acelera su transformación viaria con carreteras casi listas y 20 millones invertidos en actuaciones del Gobierno central

El secretario de Infraestructuras, Transporte y Movilidad Sostenible del PSPV-PSOE, Pere Rostoll, compareció este jueves en la sede socialista de Vinaròs junto al portavoz municipal, Guillem Alsina, la diputada en Les Corts Ana Besalduch y el secretario provincial Samuel Falomir, para informar sobre el estado de diversas actuaciones en materia de movilidad en la comarca, que dependen del Ministerio de Transportes.

Entre los proyectos destacados se encuentran la humanización de la antigua carretera N-340, la remodelación de las carreteras N-238 y N-232, así como las inversiones en la estación de tren de Vinaròs.

Pere Rostoll, delante de los micrófonos, arropado por Samuel Falomir, Guillem Alsina y Ana Besalduch. / Javier Flores

N-238 y N-340a, en su fase final

Rostoll explicó que las obras de la N-238 y la N-340a están prácticamente finalizadas y que su recepción oficial se producirá “en las próximas semanas”. Ambas actuaciones, con una inversión cercana a los 20 millones de euros, tienen como objetivo mejorar la conectividad y la seguridad vial en la comarca.

En relación con la antigua N-340, el dirigente socialista señaló que los trabajos de humanización se encuentran muy avanzados y que actualmente ya es posible circular por toda la vía, tanto en el tramo destinado a vehículos como en los carriles habilitados para peatones y bicicletas.

La actuación ha incluido la construcción de tres rotondas —en el acceso al polígono industrial Portal del Mediterráneo, en el polígono Capsades y en el cruce con la avenida Barcelona— que facilitan los giros hacia Valencia y mejoran la seguridad del tráfico. Además, se ha completado el asfaltado de los 13 kilómetros de vía y la mejora de los accesos desde las carreteras N-232 y N-238.

Impulso al Corredor Mediterráneo

Sobre el Corredor Mediterráneo, Rostoll avanzó que en los próximos meses continuarán las actuaciones entre Tarragona y Castellón con el objetivo de que la infraestructura esté finalizada en 2027.

El responsable socialista defendió que desde 2018 el proyecto ha experimentado un fuerte impulso, pasando —según sus datos— de un 40% de tramos sin iniciar a la totalidad en fase de tramitación y un 83% en ejecución. En este periodo, añadió, se han licitado más de 8.000 millones de euros y adjudicado más de 6.000 millones en actuaciones vinculadas al corredor.

Mejoras en la estación de Vinaròs

En el ámbito ferroviario, las actuaciones en la estación de Vinaròs incluyen mejoras y adecuación de andenes, pasos inferiores y accesos, con el objetivo de facilitar la movilidad de los pasajeros y mejorar la seguridad.

La N-232, en fase de modificación técnica

Respecto a la N-232, Rostoll aseguró que el proyecto “no está paralizado”, sino que el contrato sigue vigente mientras se tramita una modificación técnica destinada a mejorar la seguridad del vial. Este ajuste, añadió, supondrá un incremento de la inversión prevista.

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Críticas a la Generalitat

Para finalizar, el dirigente socialista defendió la gestión del Gobierno de España frente a la de la Generalitat Valenciana, asegurando que existen “dos modelos claramente diferenciados”: uno basado en la inversión y ejecución de infraestructuras y otro, en su opinión, marcado por la falta de mantenimiento y planificación en carreteras y transporte público.