¿Por qué Castelló es la capital de la provincia? El triunfo de la logística sobre la historia
Ni Morella ni Segorbe: la decisión de Javier de Burgos en 1833 y la resistencia frente al carlismo sentaron las bases de la capitalidad actual
Caminamos a menudo por sus calles modernistas pasando por debajo de la sombra de El Fadrí sin pararnos a pensar en una pregunta clave: ¿Por qué es Castelló la capital de la provincia y no ciudades con tanto peso histórico como Segorbe, Onda o Morella? La duda nos ha surgido a raíz de este video que ha compartido el perfil de @gnomo.eu en Instagram:
Todo se remonta al siglo XIX, en 1833, cuando el político Javier de Burgos recibió el encargo de dividir España en provincias para modernizar el país. En ese momento, Castellón no fue elegida por antigüedad, sino por pura logística. Al estar situada en la plena llanura de la Plana, era el punto perfecto de comunicaciones entre Valencia y Barcelona, facilitando el transporte que los pueblos del interior, rodeados de montañas, como Segorbe o Morella, no podían ofrecer.
Pero ser elegida en un mapa no era suficiente. En el texto institucional de la ciudad se recuerda que, en 1837, la reina regente Maria Cristina le otorgó el título oficial de ciudad. Debido a la valentía de sus habitantes al resistir los ataques carlistas.
¿Sabías qué?
La provincia de Castellón era más grande e incluía algunos pueblos que hoy pertenecen a Teruel. Los pueblos fueron: Beceite, Valderrobres, Fuentespalda y Peñarroya de Tastavins.
A partir de ahí, el despegue fue imparable y Castellón empezó a cultivar el naranjo, el verdadero motor del progreso económico. Gracias a la cantidad de dinero que recaudaron con el cultivo cítrico, el crecimiento de la ciudad continuó, aumentando la población y las infraestructuras. Pocos años después en 1891, empezaron las obras del nuevo puerto en el Grau, debido a la creciente exportación de cítricos y cerámica, que ya empezaba a ser uno de los principales motores económicos de la ciudad.
Hoy, con casi 190.000 habitantes y un campus universitario referente, la ciudad demuestra que aquella decisión tomada hace casi 200 años en un despacho de Madrid no fue un error, Castelló nació para ser el puente entre el mar, la montaña y el progreso.
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