El artista chino Zhehan Du gana el primer premio
El CICA consolida l’Alcora como referente internacional de la cerámica artística
La plaza de la Sang acogió la entrega de premios de la 43ª edición de este concurso mundial, dentro de la programación de 'Maig Ceràmic'
La cerámica ha vuelto a situar a l’Alcora en el mapa mundial del arte contemporáneo con la celebración de la gala de entrega de premios del Concurso Internacional de Cerámica (CICA). Una cita que ha transformado la plaza de la Sang en un espacio de encuentro entre creación artística, música y reflexión cultural.
El evento, impulsado por la Concejalía de Cultura, junto con Ultrasons y el Museu de Ceràmica, ha reunido a artistas, representantes institucionales, profesionales del sector y público en general en una velada marcada por la diversidad de lenguajes artísticos y por una puesta en escena concebida también como experiencia divulgativa.
Conducida por Wendy Ble, artista multidisciplinar especializada en ilustración y miembro del colectivo La Simulación, la ceremonia ha planteado una aproximación cercana y accesible a la creación actual, ofreciendo al público claves para enfrentarse a la obra escultórica contemporánea desde la curiosidad y la interpretación personal, rompiendo con prejuicios y expresiones habituales como “eso yo no lo entiendo”.
La gala ha contado con la presencia del ganador del primer premio, el artista chino Zhehan Du, autor de la obra Hollowed-out divinity. Asimismo, han asistido varios artistas finalistas procedentes de Valencia, Madrid, Países Bajos y Argentina.
La música ha tenido también un papel destacado con Les nits s’acurten, el proyecto de Héctor Madueño Pallarés, quien ha ofrecido un adelanto de este nuevo trabajo discográfico, todavía inédito y previsto para publicarse el próximo mes de octubre. Una propuesta concebida como un encuentro sonoro donde la música barroca y clásica se entrelazan con las raíces populares y el jazz.
Como preludio de la gala, la plaza de la Sang ha acogido una de las performances del ciclo internacional Terra Ceràmica, ampliando la programación artística y acercando el arte contemporáneo al espacio público.
Tras la gala tuvo lugar la inauguración oficial de la exposición de obras finalistas del CICA 2026 en el Museu de Ceràmica, integrada por 42 piezas seleccionadas por el jurado entre todas las presentadas al concurso. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 6 de septiembre.
Desde el Ayuntamiento de l’Alcora han destacado “la consolidación del CICA como una propuesta cultural de referencia internacional, capaz de atraer talento de todo el mundo y de seguir vinculando l’Alcora con la creación artística contemporánea y la cerámica desde una mirada innovadora y abierta”.
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