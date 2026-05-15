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Comienza la semana de fiestas en Vila-real y Almassora: los programas con todos los actos

Los municipios de Almassora y Vila-real dan el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales

Actos y eventos de las fiestas de Vila-real y Almassora

Actos y eventos de las fiestas de Vila-real y Almassora / Mediterráneo

Laura Fernández

Laura Fernández

Este viernes arrancan las fiestas patronales en Almassora y Vila‑real. En Almassora, las celebraciones de Santa Quitèria se desarrollarán del 15 al 24 de mayo con una programación que combina tradición, música, actos taurinos y propuestas para todos los públicos.

Por su parte, Vila‑real celebra las fiestas de Sant Pasqual, con alrededor de 200 actos hasta el domingo 24 de mayo, entre los que destacan los bous al carrer, conciertos de artistas como Marta Sánchez y David Civera. 

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