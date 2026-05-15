La Diputación pone en valor el patrimonio de Figueroles con un libro sobre la evolución de su parroquia

La Diputación de Castellón pone en valor el patrimonio de Figueroles con la presentación de ‘L'església parroquial de Figueroles. La seua història a través del temps’.

Una publicación que ha sido editada por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial y que recoge siglos de historia y tradición vinculados a este municipio de l’Alcalatén. El libro, de Amadeu Porcar, plasma la evolución de la parroquia desde sus orígenes hasta la actualidad, abordando momentos clave como la construcción de la iglesia actual.

“Este libro no solo nos enseña historia. Nos devuelve la mirada hacia nuestro propio pueblo. Nos recuerda que la identidad no se hereda de forma automática. Se construye, se cuida y se transmite”.

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Así lo ha resaltado la diputada de Publicaciones, Marisa Torlà, quien ha puesto en valor el trabajo realizado por el autor y ha destacado la importancia de conservar y difundir el patrimonio de los pueblos. Porque “cuidar nuestra memoria no es un gesto simbólico, es una responsabilidad colectiva. Es apostar por la identidad de nuestra provincia, por sus tradiciones, por su cultura y por la esencia de los pueblos como Figueroles, que representan la autenticidad y la riqueza de nuestro territorio”, ha subrayado Torlà.