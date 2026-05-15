Escrito por Amadeu Porcar
La Diputación pone en valor el patrimonio de Figueroles con un libro sobre la evolución de su parroquia
Ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial y recoge siglos de historia y tradición vinculados a este municipio
La Diputación de Castellón pone en valor el patrimonio de Figueroles con la presentación de ‘L'església parroquial de Figueroles. La seua història a través del temps’.
Una publicación que ha sido editada por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial y que recoge siglos de historia y tradición vinculados a este municipio de l’Alcalatén. El libro, de Amadeu Porcar, plasma la evolución de la parroquia desde sus orígenes hasta la actualidad, abordando momentos clave como la construcción de la iglesia actual.
“Este libro no solo nos enseña historia. Nos devuelve la mirada hacia nuestro propio pueblo. Nos recuerda que la identidad no se hereda de forma automática. Se construye, se cuida y se transmite”.
Así lo ha resaltado la diputada de Publicaciones, Marisa Torlà, quien ha puesto en valor el trabajo realizado por el autor y ha destacado la importancia de conservar y difundir el patrimonio de los pueblos. Porque “cuidar nuestra memoria no es un gesto simbólico, es una responsabilidad colectiva. Es apostar por la identidad de nuestra provincia, por sus tradiciones, por su cultura y por la esencia de los pueblos como Figueroles, que representan la autenticidad y la riqueza de nuestro territorio”, ha subrayado Torlà.
- Un adolescente de Castellón, uno de los tres alumnos del mundo que consigue el nivel C1 de inglés con 12 años: Sin clases particulares ni academias
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura
- Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
- 10 noches imborrables en Pirámide para entender el mito en que se convirtió la macrodiscoteca de Cabanes
- Una 'guardería' para mejillones en Castellón: La solución para que los moluscos sobrevivan al calor del Delta del Ebro
- El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
- Adiós a la interinidad del puerto de Alcossebre: 35 años de concesión y una inversión que podrá superar los 17 millones