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Directo: Fiestas de Santa Quitèria en Almassora
Almassora celebra los días centrales de las fiestas de Santa Quitèria del 15 al 24 de mayo
Almassora
Almassora inicia este viernes su semana grande de las fiestas de Santa Quitèria, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo.
Almuerzo con los medios de comunicación
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Fiestas, Arturo Soler, y el presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López, ha compartido este viernes en Ca la Vila el tradicional almuerzo con los medios de comunicación con motivo del inicio de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria.
Durante el encuentro, la primera edil ha agradecido la labor informativa que realizan diariamente los profesionales de la comunicación, acercando a vecinos y visitantes todos los actos y momentos destacados de unas celebraciones tan importantes para el municipio.
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