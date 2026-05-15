Directo: Fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Foto del almuerzo con los medios de comunicación con motivo de las fiestas. / Mediterráneo

Almuerzo con los medios de comunicación

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Fiestas, Arturo Soler, y el presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López, ha compartido este viernes en Ca la Vila el tradicional almuerzo con los medios de comunicación con motivo del inicio de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria.

Durante el encuentro, la primera edil ha agradecido la labor informativa que realizan diariamente los profesionales de la comunicación, acercando a vecinos y visitantes todos los actos y momentos destacados de unas celebraciones tan importantes para el municipio.