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Directo: Fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Almassora celebra los días centrales de las fiestas de Santa Quitèria del 15 al 24 de mayo

Foto de archivo de una edición pasada del Esclat de Festa en Almassora.

Foto de archivo de una edición pasada del Esclat de Festa en Almassora. / Toni Losas

Concha Marcos

Almassora

Almassora inicia este viernes su semana grande de las fiestas de Santa Quitèria, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo.

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