Iberdrola refuerza la atención a sus clientes con un nuevo punto de atención al cliente en Moncofa

Iberdrola ha reforzado su atención presencial en Moncofa con la puesta en marcha de un nuevo punto de atención al cliente, un espacio destinado a mejorar el servicio y el asesoramiento energético a los ciudadanos de la comarca de la Plana Baixa.

En la inauguración del nuevo punto de atención, ubicado en calle Ausiàs March, 9, han estado presentes el alcalde anfitrión, Wences Alós, y el concejal José María Andrés; el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, acompañados por el delegado comercial de Iberdrola en la Comunitat, Joaquín Longares, junto a los responsables de Inselco, la empresa asociada que va a gestionar la oficina, Jaume López y Pedro José Paradís.

Horario

El establecimiento, que estará abierto de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30, pone a disposición de los clientes un equipo especializado para ofrecer un servicio cercano y personalizado, facilitando el acompañamiento en todas las gestiones energéticas.

Otra foto del acto de inauguración. / Mediterráneo

Desde este nuevo punto de atención, los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de electricidad y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como información sobre los nuevos servicios energéticos de la compañía.

Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales como el Asistente Smart, que permite controlar el consumo y fomentar el ahorro energético.

El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad, facilitando los trámites y mejorando la experiencia de los clientes.

Iberdrola cuenta con en la provincia de Castellón con 17 puntos de atención al cliente. En el enlace https://oficinas.iberdrola.es/castellon pueden consultarse las ubicaciones y horarios, así como solicitar cita previa en aquellos que ofrezcan esta posibilidad.

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