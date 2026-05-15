Ubicada en la calle Ausiàs March, 9
Iberdrola refuerza la atención a sus clientes con un nuevo punto de atención al cliente en Moncofa
La oficina ofrece asesoramiento personalizado y permite realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros energéticos
Iberdrola ha reforzado su atención presencial en Moncofa con la puesta en marcha de un nuevo punto de atención al cliente, un espacio destinado a mejorar el servicio y el asesoramiento energético a los ciudadanos de la comarca de la Plana Baixa.
En la inauguración del nuevo punto de atención, ubicado en calle Ausiàs March, 9, han estado presentes el alcalde anfitrión, Wences Alós, y el concejal José María Andrés; el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, acompañados por el delegado comercial de Iberdrola en la Comunitat, Joaquín Longares, junto a los responsables de Inselco, la empresa asociada que va a gestionar la oficina, Jaume López y Pedro José Paradís.
Horario
El establecimiento, que estará abierto de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30, pone a disposición de los clientes un equipo especializado para ofrecer un servicio cercano y personalizado, facilitando el acompañamiento en todas las gestiones energéticas.
Desde este nuevo punto de atención, los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de electricidad y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como información sobre los nuevos servicios energéticos de la compañía.
Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales como el Asistente Smart, que permite controlar el consumo y fomentar el ahorro energético.
El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad, facilitando los trámites y mejorando la experiencia de los clientes.
Iberdrola cuenta con en la provincia de Castellón con 17 puntos de atención al cliente. En el enlace https://oficinas.iberdrola.es/castellon pueden consultarse las ubicaciones y horarios, así como solicitar cita previa en aquellos que ofrezcan esta posibilidad.
125 años de historia y compromiso
Iberdrola celebra este año su 125 aniversario con un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro.
A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una intensa agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música e iluminaciones de edificios singulares con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.
Fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica, Iberdrola ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo. En los últimos 25 años, su crecimiento y expansión internacional la han consolidado como un grupo global que da servicio a más de 100 millones de personas, impulsa la internacionalización de numerosas empresas españolas y cuya actividad sostiene 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.
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