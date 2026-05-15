El libro único de 1597 que Onda recupera más de cuatro siglos después para contar su pasado medieval

Más de cuatro siglos después de salir de la imprenta, un libro único de 1597 vuelve a situar a Onda frente a una parte esencial de su historia. El Ayuntamiento ha presentado este viernes en la Torre de la Presó un ejemplar histórico de gran valor patrimonial que permite asomarse a la villa medieval y conocer cómo se organizaba la vida local en torno a la justicia, las leyes, la economía y la administración.

La obra recoge La sentència dels cinch Jutges, Comissaris e sa Magestat, i de la Cort General celebrada en Valencia lo any 1418, un documento vinculado directamente con el pasado de Onda y con uno de los grandes conflictos jurisdiccionales de la época: la delimitación de competencias judiciales entre la Orden de Montesa y la Corona.

El ejemplar, impreso en Valencia en 1597, recoge una sentencia promulgada en 1418, 176 años antes de su impresión. Su interés va mucho más allá del valor bibliográfico. A través de sus páginas, el lector puede acercarse a cómo vivían los ondenses del siglo XV, a qué se dedicaban y cómo se estructuraba la vida social, económica y jurídica de la villa.

Foto de familia de la presentación del libro en la Torre de la Presó. / Mediterráneo

Se suma a la colección permanente

La pieza ha sido presentada en un acto celebrado en la Torre de la Presó, donde desde ahora quedará incorporada a la colección permanente. Con esta nueva incorporación, el espacio amplía su contenido expositivo y refuerza su papel como uno de los principales enclaves culturales y turísticos de la ciudad.

La recuperación del libro ha sido posible tras un proceso de localización impulsado desde el Ayuntamiento a partir de la investigación del historiador Vicent García Edo, quien puso al consistorio sobre la pista de esta obra histórica vinculada a la memoria de Onda. En el acto también han participado la alcaldesa Carmina Ballester, la concejala de Turismo María Baila y la restauradora Mar Bensach Gala.

La compra de este ejemplar histórico ha sido posible gracias a la investigación realizada por el historiador Vicent García Edo. / Mediterráneo

Durante la presentación, Ballester ha destacado el valor simbólico de esta recuperación y ha subrayado que el lugar natural de esta obra era Onda, al formar parte de la memoria colectiva de la ciudad. La alcaldesa ha defendido que la incorporación del ejemplar supone un nuevo impulso para el patrimonio cultural y turístico del municipio.

Antes de su exposición pública, el libro ha sido sometido a un minucioso proceso de restauración para garantizar su conservación. La intervención ha incluido trabajos de limpieza, estabilización y recuperación de las páginas, con el objetivo de preservar una pieza documental de gran singularidad y permitir que pueda ser contemplada por vecinos y visitantes en las mejores condiciones.

El ejemplar destaca, además, por su elevado nivel de conservación y por incluir no solo el texto íntegro de la sentencia, sino también antecedentes jurídicos y firmas de testigos de la época. Todo ello incrementa su relevancia como testimonio documental para entender la Onda medieval y el papel que desempeñaba dentro del marco político y jurídico valenciano.

Con esta incorporación, la Torre de la Presó sigue ganando peso como escaparate del pasado ondense. El edificio, rehabilitado por el Ayuntamiento y abierto al público en 2023, continúa sumando piezas y contenidos que permiten reconstruir la historia local desde una mirada cercana, divulgativa y atractiva.

La llegada de este libro único convierte la visita a la Torre de la Presó en una oportunidad para viajar hasta la Onda del siglo XV y descubrir, a través de un documento impreso hace 429 años, cómo se organizaba una villa marcada por la justicia, el poder, la economía y la vida cotidiana de sus vecinos.