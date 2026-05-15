Nules impulsa el emprendimiento con nuevas herramientas digitales y una asociación empresarial

El Ayuntamiento de Nules impulsa el emprendimiento con nuevas soluciones tecnológicas y la cooperación empresarial al desarrollar un proyecto que incluye un programa de apoyo al emprendimiento, la creación de la Asociación Empresarial de Nules y el desarrollo de herramientas digitales avanzadas.

Esta iniciativa cuenta con ayudas de la Generalitat Valenciana por un importe de más de 112.000 euros y se enmarca en el programa Territorios Innovadores de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

Precisamente, el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, ha visitado hoy Nules para apoyar y conocer en detalle este proyecto que permitirá avanzar en la modernización del tejido económico local. Así, se ha reunido con el primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Local, César Estañol, y con otros miembros de la corporación municipal también presentes.

El concejal de Innovación, Cesar Estañol, ha incidido en la apuesta de Nules por la digitalización en todos los sectores, especialmente en el empresarial. / Mediterráneo

De modo que el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, ha subrayado que el apoyo de la Generalitat Valenciana ha permitido poner en marcha la asociación empresarial de la localidad, que ya cuenta con sus primeros miembros activos y «una estructura organizativa basada en la colaboración, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico del municipio».

Representación de los sectores clave

En este sentido, se ha definido el sistema de gobernanza de la organización, con órganos de gobierno en los que están representados sectores clave como el industrial, el comercio, la hostelería, el agroalimentario, las empresas de servicios y los autónomos, así como un plan operativo que marcará las principales líneas de actuación hasta 2028. Para garantizar la sostenibilidad e independencia económica de la asociación, se ha diseñado, además, un innovador modelo financiero a cinco años.

Junto a la consolidación del marco asociativo, otro de los pilares del proyecto es la implementación de soluciones tecnológicas que facilitan la conexión entre los negocios y la ciudadanía.

En concreto, se ha desarrollado un directorio interactivo de empresas, que permitirá mejorar la visibilidad del comercio local y de las empresas de servicios; una agenda integrada, que concentra todos los eventos, ferias y actividades empresariales; y se ha actualizado la web natiu.es, que constituye el centro neurálgico del tejido empresarial.

Asimismo, Pascual ha destacado dos herramientas también financiadas con el apoyo de la Conselleria por su capacidad para «mejorar la toma de decisiones en el ámbito económico y fomentar el emprendimiento».

Se trata de un cuadro de mando económico, que analizará la evolución de la economía local con indicadores actualizados sobre empleo y actividad productiva, y un asistente virtual que resolverá dudas sobre ayudas, formación y servicios municipales durante las 24 horas del día.

Apoyo al emprendimiento

El impulso al talento y el fomento del emprendimiento local centra el tercer eje de esta iniciativa, con el respaldo al Hervidero de Empresas de Nules, un programa municipal de apoyo a la creación de nuevos negocios, que incluye sesiones de mentoría y formación especializada.

El programa también tiene como objetivo potenciar la cultura de emprendimiento entre los más jóvenes mediante concursos de ideas en institutos y charlas-taller diseñadas para captar y retener el talento en el municipio.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Local, César Estañol, ha destacado la apuesta del consistorio por la digitalización y ha señalado que los fondos de la Generalitat «están contribuyendo a crear un ecosistema económico más competitivo, resiliente y conectado».

Territorios Innovadores es un programa de la Dirección General de Innovación, dirigido a entidades locales, cuyo objetivo es impulsar proyectos de I+D+i en los municipios de la Comunitat Valenciana. Los fondos se distribuyen por tramos, en función de la población de los municipios participantes, con el propósito de asegurar un acceso equilibrado entre localidades pequeñas, medianas y grandes.