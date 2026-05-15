Así está el futuro parque acuático de Castellón a dos meses de su apertura: creará 15 empleos y tendrá precios asequibles

El futuro parque acuático que abrirá este verano en la provincia de Castellón ya encara la cuenta atrás para su apertura. Tal como publicó Mediterráneo este martes, el nuevo recinto abrirá sus puertas el próximo 1 de julio en la Vall d'Uixó, una vez finalicen los últimos trabajos de adecuación y puesta a punto de una infraestructura llamada a reforzar la oferta de ocio familiar y turismo en el Paratge de Sant Josep, junto a les Coves.

Galería de fotos de las obras en el parque acuático de la Vall d'Uixó / Kmy Ros

El Ayuntamiento ha organizado este viernes una visita oficial a la recta final de las obras, en la que han participado responsables municipales, técnicos, colaboradores del proyecto y representantes de la empresa constructora Nealis Infraestructuras, encargada de ejecutar los trabajos. En representación del grupo empresarial han asistido el presidente de Nealis, Enrique Gimeno; la consejera Elena Llopis; y Jorge Cubero, director general de Nealis Infraestructuras. También han participado la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, y representantes de Caixa Sant Vicent.

Foto de familia de la visita a las obras. / Kmy Ros

"Un antes y un después"

La alcaldesa, Tania Baños, que ha encabezado una nutrida representación municipal, ha destacado que la confirmación de la fecha supone “un paso muy importante” para un proyecto que, según ha remarcado, “marcará un antes y un después en la oferta turística y de ocio” de la ciudad.

La primera edila ha defendido que se trata de una infraestructura estratégica para aportar valor añadido al municipio y conseguir que las personas que visitan les Coves de Sant Josep permanezcan durante más tiempo en la Vall.

Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó /

El nuevo complejo supondrá la transformación de las antiguas piscinas de verano, cerradas desde 2019, en un recinto acuático de más de 5.000 metros cuadrados. La instalación contará con una zona de piscinas temáticas con varios toboganes, un splashpark con juegos de agua para los más pequeños, una gran zona de solárium, espacios verdes y un quiosco-cafetería con terraza. Además, el proyecto incluye nuevos accesos, vestuarios, baños y zonas de almacén y maquinaria.

Las máquinas trabajan a destajo en las instalaciones del parque acuático. / Kmy Ros

Reivindicación vecinal

Baños ha recordado que la actuación responde también a una larga demanda vecinal. La primera edila ha explicado que hace unos años el Ayuntamiento realizó una encuesta en la que participaron más de 1.200 personas y una de las peticiones más repetidas fue disponer de una piscina de verano “más lúdica, familiar y adaptada a las nuevas necesidades de la ciudad”.

La gestión del recinto será directa a través de la empresa pública Emsevall, que ultima las bolsas de empleo para cubrir entre 14 y 15 puestos de trabajo vinculados al funcionamiento del parque acuático. Estos empleos estarán relacionados con servicios como socorrismo, taquillas y cafetería, con el objetivo de garantizar la cobertura de todo el horario de apertura.

Operarios limpian el vaso de la piscina. / Kmy Ros

Bonos especiales para los vecinos

Otro de los puntos pendientes de concretar son las tarifas, aunque la alcaldesa ha avanzado que los precios serán “asequibles”. Además, el Ayuntamiento prevé poner en marcha bonos especiales para los vecinos y vecinas de la Vall d’Uixó, con descuentos respecto a las entradas para visitantes ocasionales. “Queremos que este sea un recurso turístico potente, pero también un espacio que la gente de la Vall d’Uixó sienta como propio”, ha señalado Baños.

La alcaldesa charla con la subdelegada, con los toboganes de fondo. / Kmy Ros

La apertura del parque acuático coincidirá con la temporada alta turística en el Paratge de Sant Josep, uno de los principales atractivos de la provincia de Castellón. El enclave recibe durante los meses de mayor afluencia a numerosos visitantes atraídos por les Coves, por lo que el nuevo recinto nace con la intención de completar la experiencia turística y ampliar la oferta de ocio en la zona.

Con esta actuación, la Vall d’Uixó refuerza el papel de Sant Josep como uno de los grandes polos turísticos de la provincia y recupera, al mismo tiempo, un espacio largamente demandado por las familias del municipio. El objetivo es que el nuevo parque acuático combine turismo, ocio familiar y desarrollo económico a partir de este mismo verano.