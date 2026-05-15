Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos

En muchos pueblos pequeños del interior, cuando nace un bebé la noticia corre más rápido que cualquier otra cosa. No pasa todos los días. A veces, ni siquiera pasa en décadas.

Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Los Calpes, una pequeña pedanía de Puebla de Arenoso, en la comarca del Alto Mijares, donde un nacimiento ha roto una ausencia que ya parecía normal. Ha nacido un bebé que ha puesto fin a una sequía demográfica de varias décadas y ha devuelto la vida, simbólicamente, a una de las zonas más despobladas del interior de Castellón.

Mapa de Los Calpes, Castellón.

Máximo llegó al mundo el pasado 19 de febrero y lo hizo, además, en casa, en el domicilio familiar, en un parto planificado por sus padres, Isis Pardo Contreras, de 23 años, y Vicente Juan Merino López, de 34. Hacía 67 años que no nacía un bebé en el propio pueblo.

Durante todo este tiempo sí ha habido hijos de familias de Los Calpes que nacieron en hospitales y crecieron allí —los últimos tienen hoy más de 20 años—, pero no un nacimiento producido físicamente dentro de la pedanía, algo que no ocurría desde 1959.

Panorámica de Los Calpes, pedanía de Puebla de Arenoso. / Ayuntamiento de Puebla de Arenoso.

Una pedanía de 25 vecinos durante todo el año

Los Calpes es uno de esos enclaves donde el tiempo parece haberse detenido. A lo largo de todo el año viven apenas una veintena larga de vecinos, en torno a 25 personas, en su mayoría jubiladas. En verano, la población aumenta hasta las 400 o 450 personas gracias a las segundas residencias, pero durante buena parte del año el silencio y la despoblación marcan el día a día.

Por eso la llegada de Máximo ha tenido algo de acontecimiento inesperado en un lugar donde ya no hay niños pequeños viviendo de forma habitual. Supone, por tanto, un hito demográfico. No hay actualmente otros bebés ni niños pequeños residentes de forma habitual en la pedanía, lo que convierte su nacimiento en un símbolo del reto de la España vaciada en el interior de Castellón.

El teniente de alcalde de Puebla de Arenoso, Juanma Sanz, ha destacado la importancia de este nacimiento para el municipio: “Los Calpes vive con enorme alegría el nacimiento de uno de los tres bebés que han llegado este año 2026 a Puebla de Arenoso, y el único en Los Calpes. En un pueblo pequeño, donde la despoblación preocupa tanto, cada nacimiento es motivo de celebración. Pero todavía emociona más cuando una familia vive aquí durante todo el año, el niño nace en la pedanía y apuesta por seguir dando vida al municipio". "La llegada del pequeño llena de ilusión a todos los vecinos y supone una gran noticia para Los Calpes y para todo el pueblo”, añade.

"Vivir en Los Calpes es precioso, se respira salud, te invita a estar bien y a conectar con lo importante de la vida"

De Valencia al interior de Castellón

La historia de sus padres tampoco es demasiado convencional. Se conocieron en Valencia y acabaron buscando justo lo contrario al ritmo de la ciudad: un entorno rural donde desarrollar un proyecto vital ligado a la naturaleza y a una crianza más pausada.

“Bromeábamos con irnos a los Alpes suizos y acabamos en los Calpes”, cuenta Isis entre risas, usando esa comparación para explicar cómo terminaron instalándose en esta zona del interior castellonense.

Llegaron a esta pedanía en julio de 2025, cuando ella ya estaba embarazada. Un conocido les habló de la posibilidad de empezar una nueva vida allí y no se lo pensaron. El tamaño reducido del lugar, lejos de echarles atrás, terminó siendo parte de lo que buscaban.

Isis ha expresado su satisfacción por la elección: “Me alegro mucho de que haya nacido aquí mi hijo y me gustaría que de mayor fuera como alguno de los vecinos”. La joven, que actualmente es ama de casa y anteriormente trabajó en hostelería, defiende su elección de un parto en casa, una práctica que también forma parte de su propia historia familiar, ya que ella misma nació en un domicilio en la zona de Segart, cerca de Sagunto.

El embarazo estuvo supervisado por un médico privado para garantizar que todo transcurriera con normalidad. Vicente trabaja en el sector de los casinos, dentro y fuera de España, aunque ambos tenían claro que querían una vida más tranquila y conectada con la naturaleza.

Recibidos "con los brazos abiertos"

Y si hay algo que repiten desde que llegaron es la acogida recibida. “Nos han recibido con los brazos abiertos”, cuenta la joven.

Isis resume su experiencia en el pueblo con una frase sencilla: vivir allí “es precioso, se respira salud, te invita a estar bien y a conectar con lo importante de la vida”.

Por eso, en Los Calpes, el nacimiento de Máximo se ha vivido como algo más que una noticia familiar. Después de casi siete décadas sin un parto en el propio pueblo, un bebé ha vuelto a nacer entre estas casas del interior de Castellón.