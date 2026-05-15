Vinaròs rebajará su deuda en 3,3 millones para reforzar su capacidad inversora

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobará el próximo lunes, en un pleno extraordinario, una nueva amortización de deuda municipal superior a los 3,3 millones de euros. La medida será uno de los puntos destacados de una sesión en la que también se prevé dar luz verde al proyecto del futuro auditorio municipal.

El concejal de Hacienda, Lluis Gandia, compareció este viernes para defender la gestión económica del actual equipo de gobierno y subrayar que la reducción del endeudamiento “demuestra que se está gobernando con responsabilidad y solvencia”.

Gandía aseguró que, en los dos años y medio de legislatura, el consistorio ha conseguido rebajar la deuda municipal en 8,2 millones de euros, una circunstancia que, según afirmó, permitirá afrontar con mayor capacidad financiera las inversiones estratégicas previstas para la ciudad, entre ellas el nuevo auditorio y el futuro pabellón polideportivo municipal.

Durante su intervención, el edil respondió también a las críticas del Partido Socialista, al que acusó de mantener “desde el primer día un discurso alarmista” sobre la situación económica del Ayuntamiento. “Esta nueva amortización desmonta el discurso socialista y demuestra que existe margen suficiente para seguir impulsando inversiones mientras se continúa reduciendo la deuda”, señaló.

En cuanto a la evolución de los indicadores económicos, Gandia explicó que el nivel de endeudamiento municipal ha pasado del 25,89 % registrado en diciembre de 2023 al 24,96% en diciembre de 2025. La amortización prevista ahora para 2026 permitirá, según señaló, consolidar esa tendencia descendente sin renunciar a nuevos proyectos para la ciudad.

El equipo de gobierno (PP, PVI y Vox) defenderá en el pleno que la mejora de las cuentas municipales ofrece estabilidad financiera al Ayuntamiento y garantiza capacidad de inversión para los próximos años.