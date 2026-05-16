Almassora abre sus tardes de toros en las fiestas con emoción y un homenaje a 'Ramonet'

“Todojuego” abrió este sábado la primera tarde taurina de Santa Quitèria en Almassora. El número 19 del hierro de Carmen Valiente hizo una salida sin demasiadas expectativas, que fue presidida por la reina y sus damas ataviadas con el traje campero.

El toro, patrocinado por el Ayuntamiento de Almassora, prefirió las calles a la plaza y divirtió a los aficionados en la calle San Vicente, en la que resultó pegador y dejó algunas arrancadas.

Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora / Erik Pradas

El susto de la tarde llegó tras la salida de “Pescador”, número 32, cuando casi alcanza a un aficionado en la calle San Vicente, a la altura del carrer la Llum. A posteriori, el segundo ejemplar, financiado por las peñas Sant Roc y El K-nut y también perteneciente a la divisa cacereña, se acomodó en la arena de la plaza de La Picaora.

La tarde, que se prolongó con la suelta de una vaca, comenzó con un homenaje por su trayectoria a Ramón Martínez “Ramonet”, que recibió el calor de vecinos y aficionados. El reconocido embolador local recibió un detalle de manos de Juan Gimeno “Juanín”, director de la revista “Bous en Almassora”, que, unas fiestas más, fue repartida durante el encierro matinal.