El Alto Palancia impulsa un programa para reenganchar a jóvenes que dejaron los estudios y no trabajan
La iniciativa itinerante de la Mancomunidad ofrece orientación, formación y acompañamiento a personas de entre 16 y 21 años de varios municipios de la comarca
La Mancomunidad del Alto Palancia ha puesto en marcha un proyecto piloto dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios y actualmente no trabajan ni cuentan con una cualificación profesional.
La iniciativa forma parte del programa Jove Oportunitat (JOOP), impulsado por el Institut Valencià de la Joventut y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con el objetivo de ayudar a estos jóvenes a recuperar la motivación y volver a incorporarse a la formación.
El programa busca mejorar las competencias personales y laborales de los participantes para facilitar su acceso a nuevas oportunidades educativas y profesionales, especialmente a ciclos de Formación Profesional de Grado Medio.
La principal novedad de esta edición es su adaptación al entorno rural, ya que se desarrollará en formato itinerante por distintos municipios de la comarca.
En esta primera fase participan ocho jóvenes procedentes de Almedíjar, Altura, Jérica, Sot de Ferrer, Soneja y Viver. Las sesiones presenciales comenzaron el pasado 5 de mayo y se prolongarán hasta el 31 de julio, mientras que en septiembre está previsto continuar con actividades online.
Orientación y apoyo personalizado
El programa combina distintas líneas de intervención, entre ellas orientación personal mediante sesiones de coaching centradas en la autoestima, la motivación y el cambio de actitud, además de orientación profesional con visitas a empresas y recursos formativos.
La figura de la ‘coach’ itinerante actúa como guía durante todo el proceso, tanto a nivel individual como grupal. Además de desplazarse a los municipios para atender a los participantes, también se desarrollarán sesiones conjuntas en Soneja, Viver y Jérica con desplazamiento gratuito.
La captación de participantes se ha realizado con la colaboración de la Mancomunidad del Alto Palancia, los institutos de la comarca y Labora.
El proyecto también contempla acciones específicas relacionadas con el empleo y la sostenibilidad. El próximo 1 de junio, el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Local impartirá un taller sobre el mercado laboral y las nuevas formaciones de FP, mientras que el 2 de junio se desarrollará una actividad sobre sostenibilidad ambiental en Azuébar en colaboración con Imedes.
Además, el programa pone el foco en posibles salidas laborales vinculadas al entorno rural, como trabajos relacionados con la prevención y extinción de incendios, la gestión medioambiental o la información turística.
JOOP también trabaja habilidades personales y sociales como la gestión emocional, la convivencia, la responsabilidad o la toma de decisiones, e implica a las familias como parte del proceso de acompañamiento y cambio.
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