Ballester reclama a Europa una transición viable para no poner en riesgo 70.000 empleos de la cerámica

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha reclamado a las instituciones europeas que conozcan de cerca la realidad del sector cerámico antes de impulsar normativas que puedan poner en riesgo el futuro industrial y el sustento de miles de familias vinculadas a esta industria.

Ballester ha realizado estas declaraciones durante su visita a la clausura de Vernissage, la propuesta expositiva impulsada por la empresa ondense Vernís, que desde el pasado 28 de abril ha abierto sus instalaciones para mostrar sus últimas innovaciones a clientes, colaboradores y profesionales del sector.

Durante la visita, la alcaldesa, acompañada por el concejal de Industria, Vicente Ramón, ha conocido las distintas propuestas, materiales y desarrollos técnicos presentados por la compañía en el ámbito de las fritas, esmaltes y colores.

La visita también ha permitido conocer el trabajo de innovación que Vernís desarrolla para seguir avanzando en competitividad y diferenciación dentro de la industria cerámica.

Una transición con herramientas reales

En este contexto, Ballester ha defendido la necesidad de impulsar una transición ecológica basada en el sentido común, el conocimiento técnico y la escucha activa a los sectores productivos.

“¿Por qué no se acercan a Castellón y conocen la realidad del sector cerámico, penalizado gravemente por no producir con una tecnología verde que todavía no existe?”, ha planteado la alcaldesa.

Ballester ha advertido que “no podemos pedir a nuestras empresas que lideren la transición ecológica sin ofrecerles herramientas reales, tecnología viable y condiciones competitivas”.

La alcaldesa ha lamentado además que determinadas políticas europeas estén poniendo en dificultad a industrias estratégicas como la cerámica, de la que dependen más de 70.000 familias en la provincia de Castellón.

“Eso no es ecologismo, es poner en peligro miles de empleos y el futuro de toda una tierra”, ha señalado, al tiempo que ha reivindicado “una sostenibilidad útil, compatible con la competitividad y construida desde el diálogo con quienes generan empleo y riqueza”.

Durante el recorrido, Ballester también ha compartido impresiones con responsables y trabajadores de la empresa, poniendo en valor el esfuerzo diario del tejido industrial ondense para continuar creciendo, adaptarse a las nuevas demandas del mercado y mantener su capacidad de competir en un contexto internacional cada vez más exigente.

La alcaldesa ha destacado “la capacidad de nuestras empresas para seguir innovando, abrir nuevas oportunidades y liderar desde Onda soluciones que marcan tendencia en el mercado internacional”.

Asimismo, ha subrayado que el sector cerámico “continúa siendo un motor económico y social fundamental para nuestra ciudad, generando empleo, inversión y desarrollo”.

Innovación cerámica

Vernissage ha servido como escaparate de las últimas aplicaciones y avances desarrollados por la compañía, permitiendo a profesionales del sector conocer nuevas soluciones técnicas y tendencias vinculadas al diseño y la producción cerámica.

A través de este showroom, Vernís ha reforzado su apuesta por la investigación, la creatividad y la mejora constante de sus productos, en un contexto en el que la innovación tecnológica continúa siendo clave para mantener la competitividad de la industria cerámica.

Durante estas semanas, las instalaciones de la empresa han recibido visitas de clientes, colaboradores y profesionales vinculados al sector, consolidando este encuentro como un espacio para compartir conocimiento, generar sinergias y mostrar el potencial innovador de la industria ondense.

La visita institucional también ha permitido reconocer el esfuerzo de las empresas ondenses que continúan invirtiendo en tecnología, talento y desarrollo industrial desde Onda hacia mercados nacionales e internacionales.