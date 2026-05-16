Burriana activa la reforma de Sant Blai para eliminar barreras y acabar con las goteras
El Ayuntamiento licita por 84.700 euros la redacción de los proyectos y dirección de obra de una actuación valorada en 700.000 euros
El Ayuntamiento de Burriana continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras deportivas con la licitación del servicio de asistencia técnica destinado a las obras de reforma integral y mejora del Polideportivo Municipal Sant Blai.
El contrato contempla tanto la redacción de los proyectos básicos y de ejecución como la posterior dirección facultativa de las obras.
El presupuesto máximo de licitación asciende a 84.700 euros IVA incluido y se divide en dos lotes diferenciados para abordar las necesidades más urgentes del pabellón, ubicado en la calle General Prim.
El primero de ellos, con una inversión de 38.300 euros, se centrará en mejorar la accesibilidad del complejo y eliminar las barreras arquitectónicas que actualmente impiden el acceso a personas con movilidad reducida y dificultan la celebración de competiciones oficiales.
Por su parte, el segundo lote, dotado con 48.400 euros, tendrá como objetivo solucionar los problemas de humedad y goteras que afectan a la instalación mediante la mejora de las condiciones de estanqueidad de la cubierta.
Una inversión global de 700.000 euros
La licitación incluye también la redacción del estudio de seguridad y salud y del plan de gestión de residuos para garantizar que la actuación cumpla con todos los estándares técnicos y medioambientales vigentes.
Tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local esta semana, el anuncio de licitación se publicará de forma inminente para permitir la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.
El proyecto de reforma integral cuenta con una inversión global de 700.000 euros, financiada gracias a un convenio de 450.000 euros y la aportación del Plan Impulsa de la Diputación de Castellón.
Los trabajos previstos incluyen la renovación de la fachada, actualmente muy deteriorada, así como la adecuación de accesos, graderías, vestuarios y resto de servicios para garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente.
Las instalaciones, con capacidad para 120 personas, son utilizadas por más de 1.000 usuarios semanales y acogen entrenamientos de disciplinas como baloncesto, gimnasia rítmica, pilota valenciana, futnet o pickleball.
Además de la actividad de los clubes deportivos, el pabellón también alberga las sesiones de gimnasia de mantenimiento del CEAM y las actividades organizadas por el SME durante las jornadas deportivas de verano, Navidad y Pascua.
El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado “la agilidad y celeridad de este ejecutivo municipal para modernizar el Polideportivo Sant Blai, un complejo deportivo que usan a diario nuestros clubes y deportistas, concretamente más de 1.000 personas a la semana”.
Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha señalado que “queremos unas instalaciones sin barreras arquitectónicas y sin goteras en el menor tiempo posible para que las instalaciones deportivas de nuestra ciudad estén a la altura de lo que merecen nuestros vecinos”.
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