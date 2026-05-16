La crónica del encierro: Almassora vibra con los toros de Carmen Valiente

La Vila amaneció este sábado de resaca. Lógico el primer sábado de fiestas en honor a Santa Quitèria. Sin embargo, nada de eso impidió que hacia el mediodía el casco antiguo de Almassora volviera a tener ganas de fiesta para acoger el tradicional encierro de cerriles. En esta edición, de la ganadería de Carmen Valiente.

Galería de fotos del encierro de las fiestas de Santa Quitèria 2026 en Almassora / Toni Losas

Las camisetas de peñas y collas volvieron a desfilar sobre los adoquines. Un encuentro multicolor, en el que también cobraron protagonismo el rojo y azul del hierro extremeño, al que se fueron sumando los corredores foráneos, así como las autoridades invitadas: entre ellas la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, y concejales de municipios tan taurinos como Onda o Les Alqueries, que estuvieron arropados por la alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Fiestas, Arturo Soler. Tampoco quiso perderse la cita el ganadero Óscar Valiente.

Corte de honor y autoridades, frente a Ca la Vila. / Mediterráneo

La reina, Martina Caparrós, y sus damas Beatriz, Marta, Belén y Diana, compartieron con vecinos y visitantes el primer acto taurino en esos momentos en los que la ilusión se solapa con los nervios. A las 12.00 horas sonó el último cohete y se abrieron las puertas de los corrales instalados en la plaza de la Iglesia para Elegante (nº 42), Todojuego (nº 19), Pescador (nº 32), Embajador (nº 35), Divertido (nº 5) y Acomplejado (nº 29).

Mientras cinco de ellos enfilaban los primeros metros de la calle San Joaquín, el sexto se tomó su tiempo. Cosas de trasnochar. Un comportamiento que condicionó el desarrollo del encierro, patrocinado por las peñas Sant Roc, El K-Nut, Gent del Bou, Juventud Taurina, A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo, junto al Ayuntamiento de Almassora.

La 'Estafeta' de Almassora

Ajenos a las andanzas de su hermano, los primeros ejemplares tomaron la calle Colón para ser recibidos por numerosos aficionados en la calle San Vicente, donde se situó Luis Pachés como pastor. La preciada Estafeta de Almassora fue un clamor con la llegada de los ejemplares, que fueron muy estirados, permitiendo coger toro a decenas de corredores.

En concreto, la torada se partió en tres, con cuatro toros por delante arropados por los cabestros, otro más atrás y finalmente a más distancia el astado díscolo; lo que añadió al evento incertidumbre y emoción. El sonido de las pezuñas fue dejando paso a los aplausos de los aficionados; mientras los animales cacereños seguían su camino hacia los corrales de la zona de El Portal con un comportamiento muy noble. Hasta estos últimos metros los acompañaron corredores tan conocidos como el madrileño Alberto Hernández, el cuellerano Jesús Hernansanz Chuchete o el hellinense David Úbeda.

Otra foto del encierro. / Mediterráneo

Con retraso sobre la hora prevista, la plaza Mayor acogió la primera salida de la semana taurina. El primer ejemplar, financiado por el consistorio de la localidad en calidad de Bou del poble, prefirió asfalto a arena en sus primeros minutos de exhibición; sin embargo, volvió al epicentro de la Vila dejando detalles con los rodaors.

La anécdota de la mañana llegó con el toro ya en corrales; cuando numerosas personas dieron por finalizada la suelta matinal sin esperar a que sonara el cohete y eso hizo que se encontraran con una vaca —a la que se dio suelta tras el cerril— por la calle San Joaquín, lo que creó momentos de tensión. Por suerte, todo quedó en un susto.