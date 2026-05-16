Un dragón oriental y Jurassic Park conquistan las Cruces de Mayo de Burriana

La creatividad, el color y la tradición han vuelto a llenar las calles de Burriana con motivo de las Cruces de Mayo, una de las celebraciones más singulares del calendario festivo local. Tras la visita del jurado a los monumentos elaborados por las 19 comisiones falleras, la falla Barri l'Escorredor se proclamó vencedora en la categoría adulta, mientras que la Barri La Bosca logró el máximo reconocimiento en infantil.

Galería de fotos de las Cruces de Mayo 2026 / Isabel Calpe

El acto central de la jornada tuvo lugar en la Llar Fallera, donde se entregaron los premios a las mejores creaciones de este año. Las reinas falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, fueron las encargadas de entregar los banderines junto al alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, y la concejala de Fallas, Paloma Boix. La entrega de premios fue seguida con emoción por falleros y representantes de todas las comisiones, cuyos monumentos permanecerán expuestos durante toda la jornada de hoy.

El jardín oriental elaborado por Barri l'Escorredor, que ha ganado el primer premio en caregoría adulta. / Isabel Calpe

Foto de familia de la falla Barri l'Escorredor junto a autoridades, delante de la cruz de Mayo ganadora en categoría adulta. / Mediterráneo

Monumentos

La comisión de l’Escorredor conquistó al jurado con una espectacular composición de inspiración oriental en la que no faltaban elementos tan llamativos como un gran dragón, cerezos japoneses, un gong o un puente tradicional. La cuidada ambientación y la riqueza ornamental convirtieron la cruz en una de las más destacadas de la presente edición.

Detalles de la cruz infantil ganadora, obra de la falla La Bosca. / Isabel Calpe

Autoridades y falleras de La Bosca, delante de la cruz infantil ganadora. / Mediterráneo

En infantil, La Bosca sorprendió con una cruz inspirada en el universo cinematográfico de Jurassic Park, convertida en una de las más fotografiadas y visitadas de la jornada. La comisión recreó algunas de las escenas más míticas de la saga con todo lujo de detalles, desde la emblemática puerta de entrada al parque hasta el vehículo en el que se desplazan los protagonistas. La composición incluía además un volcán que expulsaba humo y un pterodáctilo coronando la cruz, elementos que hicieron las delicias de los visitantes y, especialmente, de los más pequeños.

Las calles de la ciudad han vuelto a convertirse en un gran recorrido artístico y floral, en el que vecinos y visitantes han podido apreciar las propuestas elaboradas por las comisiones. La originalidad y el trabajo artesanal de los monumentos volvieron a llenar la ciudad de color y ambiente festivo, manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas de estas fechas.