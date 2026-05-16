Moncofa inicia las obras de su reivindicado primer instituto, valorado en 14,3 millones

Día histórico en Moncofa. El inicio de las obras del nuevo IES Palafangues ya es una realidad y pone fin a una reivindicación histórica de las familias del municipio, que durante años han reclamado un instituto propio para sus hijos en edad escolar.

La jornada de este viernes marcó el último paso administrativo antes del arranque de los trabajos, con la firma del acta de replanteo. De hecho, la empresa adjudicataria ya ha comenzado el cerramiento perimetral del terreno y, a partir del lunes está previsto que entren en acción las máquinas para iniciar los primeros movimientos de tierra.

La construcción del centro correrá a cargo de Llop Proyectos Integrales, S.L. y cuenta con un presupuesto de 14,3 millones de euros. Si no se produce ningún contratiempo, el nuevo instituto entrará en funcionamiento en el curso 2027-28.

Parcela de 12.000 metros cuadrados

El futuro IES Palafangues se levantará sobre una parcela municipal de 12.000 metros cuadrados situada en la calle Enric Valor, en la zona de la playa, a unos 700 metros del casco urbano. El nombre del centro hace referencia al bulevar Palafangues, el eje que conecta los dos núcleos urbanos de Moncofa.

El instituto contará con 12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 4 de Bachillerato y 4 de ciclos formativos. Además de la ESO y el Bachillerato, el centro incorporará Formación Profesional en especialidades como Hostelería, Turismo e Imagen Personal, una oferta consensuada con la comunidad educativa local.

Las operarios ya han iniciado el cierre perimetral del terreno. / Miguel Ángel Sánchez

"Una gran noticia para los vecinos"

El alcalde, Wences Alós, subrayó la importancia de este paso para el municipio. “Se puede decir que este viernes finalizó el proceso de toda la tramitación que comporta un proyecto de la envergadura del IES Palafangues. Las obras comenzarán la próxima semana”, señaló.

Alós destacó que se trata de “una gran noticia para todos los vecinos, especialmente para las familias que tienen hijos con edad escolar”, que verán por fin cómo empieza a construirse una infraestructura “tan necesaria” para la comunidad educativa de Moncofa.

El primer edil remarcó que el proyecto permitirá cumplir uno de los grandes objetivos municipales: la construcción del primer IES de la localidad. “Han sido meses de trabajo, pero al final la ciudadanía verá con sus propios ojos esta infraestructura tan importante”, añadió.

Desde el consistorio también inciden en que la puesta en marcha del nuevo instituto supondrá un impulso para el futuro de Moncofa. La implantación de ciclos vinculados a hostelería y turismo se adapta a la realidad de un municipio donde la actividad turística tiene cada vez más peso. Además, esta oferta formativa cubrirá un vacío entre Castelló y València, acercando estos estudios a alumnos de numerosas localidades vecinas.

El nuevo IES no solo reforzará la oferta educativa, sino que también podría contribuir al crecimiento poblacional y a la llegada de profesorado y familias interesadas en establecerse en un municipio costero con servicios. En este sentido, el Ayuntamiento confía en que el IES Palafangues ayude a dar un nuevo impulso a Moncofa más allá de la temporada estival.