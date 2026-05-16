Montanejos renueva los paneles turísticos de la Torre Árabe, la Alquería y la Iglesia
La Fundación de Turismo sustituye señalética deteriorada e incorpora contenidos revisados para reforzar la imagen del destino
La Fundación de Turismo de Montanejos ha iniciado una nueva fase de renovación de la señalética turística del municipio con el objetivo de mejorar la imagen informativa y visual del destino, sustituir paneles deteriorados y adaptar progresivamente estos elementos a la nueva imagen corporativa de Montanejos.
La actuación se ha centrado en distintos puntos de interés turístico y patrimonial, como la Torre Árabe, la Ermita de la Alquería o la Iglesia Parroquial, donde se han instalado nuevos paneles informativos que actualizan la estética anterior y ofrecen contenidos revisados y ampliados.
La intervención responde a la necesidad de sustituir señalética afectada por el paso del tiempo o la exposición a la intemperie, así como de avanzar hacia una imagen más homogénea y cuidada de la población como destino turístico.
El director de la Fundación de Turismo de Montanejos, Sebastián Gómez, ha explicado que “la actuación nace con la voluntad de renovar la señalética turística que se encontraba deteriorada e ir adaptándola a la nueva imagen de marca corporativa de Montanejos”.
Nueva imagen turística
Gómez ha señalado que el objetivo es “seguir localizando paneles en mal estado e ir sustituyéndolos progresivamente para ofrecer una buena imagen del destino, tanto a nivel informativo como visual”.
Los textos de los nuevos paneles han sido elaborados desde la propia Fundación de Turismo, tomando como base la información ya existente en la señalética anterior, pero incorporando también nueva documentación localizada en prensa histórica.
Esta actuación da continuidad al plan de mejora de la señalética turística iniciado el año pasado, cuando la Fundación renovó y amplió los paneles informativos de enclaves como el Morrón de Campos, el Monte La Copa y el mirador del Puente Nuevo.
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