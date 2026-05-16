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Peñíscola celebra San Isidro con paella benéfica, karaoke y tardeo

La plaza San Isidro concentra este sábado una jornada festiva con comida popular, actividades infantiles, música en directo, cena de ‘pa i porta’ y discomóvil

La plaza San Isidro de Peñíscola, durante la paella popular de la jornada festiva.

La plaza San Isidro de Peñíscola, durante la paella popular de la jornada festiva. / Alba Boix

Alba Boix

Peñíscola

Como cada mes de mayo, la plaza San Isidro de Peñíscola se convirtió este sábado en el epicentro de la celebración del patrón que lleva su nombre.

A partir del mediodía, cientos de vecinos y vecinas acudieron al festejo, en el que no faltó la paella popular benéfica, cuyo importe de 2 euros por ración se destinó a la asociación Contra el Cáncer de Peñíscola.

Representantes infantiles y juveniles de las fiestas de Peñíscola, junto a la paella popular de San Isidro.

Representantes infantiles y juveniles de las fiestas de Peñíscola, junto a la paella popular de San Isidro. / Alba Boix

Tras la comida comenzó el karaoke y también quedaron previstos los parques hinchables para los más pequeños dentro de una programación pensada para todos los públicos.

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La animación continuará esta tarde con el tardeo del grupo La Maffia, mientras que la jornada festiva se completará con la cena de pa i porta en la calle y la discomóvil.

Reparto de la paella benéfica durante la celebración de San Isidro en Peñíscola.

Reparto de la paella benéfica durante la celebración de San Isidro en Peñíscola. / Alba Boix

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