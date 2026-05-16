Peñíscola celebra San Isidro con paella benéfica, karaoke y tardeo
La plaza San Isidro concentra este sábado una jornada festiva con comida popular, actividades infantiles, música en directo, cena de ‘pa i porta’ y discomóvil
Como cada mes de mayo, la plaza San Isidro de Peñíscola se convirtió este sábado en el epicentro de la celebración del patrón que lleva su nombre.
A partir del mediodía, cientos de vecinos y vecinas acudieron al festejo, en el que no faltó la paella popular benéfica, cuyo importe de 2 euros por ración se destinó a la asociación Contra el Cáncer de Peñíscola.
Tras la comida comenzó el karaoke y también quedaron previstos los parques hinchables para los más pequeños dentro de una programación pensada para todos los públicos.
La animación continuará esta tarde con el tardeo del grupo La Maffia, mientras que la jornada festiva se completará con la cena de pa i porta en la calle y la discomóvil.
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