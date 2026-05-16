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Peñíscola lanza nuevos bonos con descuentos del 50% para impulsar las compras en el comercio local

La campaña permitirá adquirir vales de 40 y 100 euros pagando la mitad y estará activa del 18 de mayo al 14 de junio

La concejala de Comercio, Lidia Herrero, durante una visita a un establecimiento de Peñíscola.

La concejala de Comercio, Lidia Herrero, durante una visita a un establecimiento de Peñíscola. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Peñíscola

Peñíscola pondrá en marcha una nueva edición de la campaña del Bono Comercio con descuentos del 50% para fomentar las compras en los establecimientos locales antes de la temporada alta turística.

La iniciativa permitirá a los consumidores adquirir bonos por valor de 40 euros pagando solo 20 euros, así como bonos de 100 euros por 50 euros, que podrán canjearse en los comercios adheridos a la campaña.

El periodo para comprar y utilizar los bonos se ha fijado entre el 18 de mayo y el 14 de junio.

El Ayuntamiento de Peñíscola impulsa esta iniciativa por cuarto año consecutivo con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y apoyar al pequeño comercio fuera de los meses de mayor afluencia turística.

La concejala del área, Lidia Herrero, ha recordado que se trata de una campaña “que beneficia tanto al consumidor como al comerciante, pues cada bono que el cliente adquiere por 20 o 50 euros de inversión obtiene el doble de ese importe para realizar su compra”.

Bonos de hasta 200 euros por persona

El consistorio destina alrededor de 30.000 euros a este tipo de campañas durante la presente anualidad.

Los consumidores asumirán el 50% del valor del bono, mientras que el Ayuntamiento bonificará el importe restante.

Los bonos estarán disponibles para cualquier persona mayor de edad empadronada en Peñíscola, con un límite máximo de bonos por valor de 200 euros por usuario.

La adquisición de los bonos podrá realizarse a través de la página web bonoscomerciopeniscola.es, donde también se publicará el listado de comercios participantes.

La campaña cuenta con la colaboración de Confecomerç, encargada de facilitar las herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo, y con el respaldo de la Associació de Comerciants de Peníscola.

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Los comercios interesados en participar en la iniciativa pueden adherirse a la campaña desde este viernes.

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