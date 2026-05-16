Peñíscola lanza nuevos bonos con descuentos del 50% para impulsar las compras en el comercio local
La campaña permitirá adquirir vales de 40 y 100 euros pagando la mitad y estará activa del 18 de mayo al 14 de junio
Peñíscola pondrá en marcha una nueva edición de la campaña del Bono Comercio con descuentos del 50% para fomentar las compras en los establecimientos locales antes de la temporada alta turística.
La iniciativa permitirá a los consumidores adquirir bonos por valor de 40 euros pagando solo 20 euros, así como bonos de 100 euros por 50 euros, que podrán canjearse en los comercios adheridos a la campaña.
El periodo para comprar y utilizar los bonos se ha fijado entre el 18 de mayo y el 14 de junio.
El Ayuntamiento de Peñíscola impulsa esta iniciativa por cuarto año consecutivo con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y apoyar al pequeño comercio fuera de los meses de mayor afluencia turística.
La concejala del área, Lidia Herrero, ha recordado que se trata de una campaña “que beneficia tanto al consumidor como al comerciante, pues cada bono que el cliente adquiere por 20 o 50 euros de inversión obtiene el doble de ese importe para realizar su compra”.
Bonos de hasta 200 euros por persona
El consistorio destina alrededor de 30.000 euros a este tipo de campañas durante la presente anualidad.
Los consumidores asumirán el 50% del valor del bono, mientras que el Ayuntamiento bonificará el importe restante.
Los bonos estarán disponibles para cualquier persona mayor de edad empadronada en Peñíscola, con un límite máximo de bonos por valor de 200 euros por usuario.
La adquisición de los bonos podrá realizarse a través de la página web bonoscomerciopeniscola.es, donde también se publicará el listado de comercios participantes.
La campaña cuenta con la colaboración de Confecomerç, encargada de facilitar las herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo, y con el respaldo de la Associació de Comerciants de Peníscola.
Los comercios interesados en participar en la iniciativa pueden adherirse a la campaña desde este viernes.
- Un adolescente de Castellón, uno de los tres alumnos del mundo que consigue el nivel C1 de inglés con 12 años: Sin clases particulares ni academias
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura
- Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
- 10 noches imborrables en Pirámide para entender el mito en que se convirtió la macrodiscoteca de Cabanes
- Una 'guardería' para mejillones en Castellón: La solución para que los moluscos sobrevivan al calor del Delta del Ebro
- El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
- Adiós a la interinidad del puerto de Alcossebre: 35 años de concesión y una inversión que podrá superar los 17 millones