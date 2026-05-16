Salud femenina, IA y cicloturismo entran en la nueva cantera emprendedora de Benicàssim

Benicàssim vuelve a poner el foco en el talento local con una nueva edición de su programa municipal de apoyo al emprendimiento, que este año incorpora seis proyectos vinculados a sectores como la salud femenina, la inteligencia artificial, el cicloturismo, la crianza, la joyería de autor y la creación audiovisual.

La octava edición de Benicàssim Activa llega además marcada por un claro protagonismo femenino, ya que cinco de las seis iniciativas seleccionadas están impulsadas o co-lideradas por mujeres emprendedoras.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que “el talento emprendedor de nuestra ciudad sigue creciendo y evolucionando, y en esta edición vemos además cómo el liderazgo femenino cobra un protagonismo clave”.

Marqués ha subrayado que “fomentar y respaldar a los emprendedores locales no solo impulsa la economía, sino que también construye un municipio más innovador, inclusivo y con mayores oportunidades para todos”.

A lo largo de sus ocho ediciones, Benicàssim Activa ha impulsado ya más de 40 proyectos empresariales y se ha consolidado como una plataforma de acompañamiento para transformar ideas en iniciativas viables.

Del cicloturismo a la salud femenina

Entre los proyectos seleccionados figura Pedal and Pause | Social Cycling Hub, impulsado por Paloma Ortiz, que plantea un espacio integral para ciclistas con cafetería de especialidad, tienda técnica, taller, eventos y rutas guiadas.

También forma parte de esta edición Womancare by Balanç, de María José Ortiz, que propone crear el primer centro integral de salud femenina en el municipio, con un enfoque multidisciplinar que incluye fisioterapia, nutrición, ginecología integrativa y salud emocional.

En el ámbito tecnológico, Clauvi Labs, liderado por Adrián Moreno, ofrecerá soluciones para pymes orientadas a la digitalización, la automatización de procesos y la aplicación de inteligencia artificial a la gestión empresarial.

La creatividad y el diseño tienen presencia con 0480 Studio, la firma de joyería de autor impulsada por Patricia Herrero, basada en ediciones limitadas, exclusividad y piezas con valor artístico y emocional.

Otra de las propuestas seleccionadas es el espacio para familias y actividades para niños y niñas promovido por Jessica Pérez, concebido como un entorno de apoyo a la crianza, comunidad y acompañamiento familiar en los primeros años.

La lista se completa con Fràgil, de Verónica Espinosa, una estructura creativa que combina servicios de branding y comunicación con un laboratorio de creación audiovisual y desarrollo de proyectos culturales propios.

Más de 40 proyectos impulsados

El concejal de Emprendedurismo, Carlos Martínez, ha señalado que “Benicàssim Activa continúa siendo un espacio donde las ideas se transforman en proyectos viables, generadores de empleo y valor añadido”.

“Nuestro objetivo es acompañar a los emprendedores en todo el proceso, dotándolos de herramientas, formación y asesoramiento especializado”, ha añadido.

Marqués ha defendido también que esta nueva edición “vuelve a poner de manifiesto la capacidad de Benicàssim para atraer y retener talento, así como su compromiso con el desarrollo económico sostenible, la innovación y la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial”.