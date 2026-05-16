Torreblanca invertirá 230.000 euros en reasfaltar 3,5 kilómetros de caminos rurales

Torreblanca ha abierto la licitación de las obras de mejora y adecuación de caminos rurales correspondientes al ejercicio 2026, una actuación que permitirá reasfaltar cerca de 3,5 kilómetros de vías del término municipal con una inversión total de 230.000 euros.

Los trabajos previstos incluyen la mejora de los caminos Carrassa Ampla, Camí de les Turbes, Camí Monet de Baix, Camí Piteres y el tramo del Camí Vell de Capicorb que conecta Monrossi con Carrassa el Tato.

La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad y accesibilidad de estas vías, muy utilizadas tanto por agricultores como por vecinos del municipio.

El plazo de presentación de ofertas será de 20 días naturales y concluirá el próximo 4 de junio, tras la publicación oficial de la licitación.

Cinco caminos rurales incluidos

El concejal de Agricultura, Joel Antoni, ha destacado la importancia de esta actuación para el sector agrícola local y para el mantenimiento de las infraestructuras rurales.

“Seguimos trabajando para mejorar los caminos rurales de Torreblanca y garantizar unas comunicaciones adecuadas para nuestros agricultores y para todas las personas que transitan diariamente por estas vías”, ha señalado.

El edil ha subrayado además que “esta inversión responde al compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento y modernización de las infraestructuras agrarias del municipio, fundamentales para la actividad económica y para el desarrollo del entorno rural”.