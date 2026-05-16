Vinaròs llena la Carpa del Atlántico de juegos y espectáculos en el Día de la Familia
Decenas de familias participan en una jornada gratuita con hinchables, animación infantil, futbolín humano y actuaciones para todos los públicos
La Carpa del Atlántico de Vinaròs acogió este sábado la tercera edición del Día de la Familia, una jornada lúdica y participativa organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Familia, Infancia y Juventud.
Decenas de familias disfrutaron durante la mañana y el mediodía de una amplia programación gratuita pensada para fomentar la convivencia y el ocio compartido entre pequeños y mayores.
La inauguración oficial contó con la presencia del concejal de Familia, Infancia y Juventud, Juanfran Calvo, y de la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, quienes destacaron la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan los vínculos familiares y promuevan espacios de encuentro para toda la ciudadanía.
Durante su intervención, Calvo agradeció la participación de las familias y señaló que “esta jornada demuestra la importancia de seguir apostando por actividades inclusivas y accesibles que favorezcan la convivencia y la cohesión social”.
A lo largo del día, los asistentes pueden disfrutar de hinchables, futbolín humano, animación con personajes infantiles y diferentes propuestas recreativas dirigidas a todas las edades.
La programación continuará esta tarde con los espectáculos de Els Germans Cartoons y Carabin Caraban, que volverán a llenar la Carpa del Atlántico de música, humor y entretenimiento para toda la familia.
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