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Vinaròs llena la Carpa del Atlántico de juegos y espectáculos en el Día de la Familia

Decenas de familias participan en una jornada gratuita con hinchables, animación infantil, futbolín humano y actuaciones para todos los públicos

Los hinchables reunieron a numerosos niños y niñas en una jornada pensada para el ocio familiar.

Los hinchables reunieron a numerosos niños y niñas en una jornada pensada para el ocio familiar. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

La Carpa del Atlántico de Vinaròs acogió este sábado la tercera edición del Día de la Familia, una jornada lúdica y participativa organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Familia, Infancia y Juventud.

Decenas de familias disfrutaron durante la mañana y el mediodía de una amplia programación gratuita pensada para fomentar la convivencia y el ocio compartido entre pequeños y mayores.

La inauguración oficial contó con la presencia del concejal de Familia, Infancia y Juventud, Juanfran Calvo, y de la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, quienes destacaron la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan los vínculos familiares y promuevan espacios de encuentro para toda la ciudadanía.

Durante su intervención, Calvo agradeció la participación de las familias y señaló que “esta jornada demuestra la importancia de seguir apostando por actividades inclusivas y accesibles que favorezcan la convivencia y la cohesión social”.

A lo largo del día, los asistentes pueden disfrutar de hinchables, futbolín humano, animación con personajes infantiles y diferentes propuestas recreativas dirigidas a todas las edades.

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La programación continuará esta tarde con los espectáculos de Els Germans Cartoons y Carabin Caraban, que volverán a llenar la Carpa del Atlántico de música, humor y entretenimiento para toda la familia.

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