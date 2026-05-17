Alcalà-Alcossebre activa un plan para convertirse en referente del turismo familiar

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre, a través de la Concejalía de Turismo, ha incorporado un nuevo Plan de Marketing de Turismo Familiar con el objetivo de reforzar el posicionamiento del municipio dentro de este segmento turístico y mejorar su competitividad como destino.

El documento analiza cómo canalizar el potencial de la localidad en el ámbito del turismo familiar y parte de la base de que Alcalà-Alcossebre cuenta con un entorno privilegiado para este tipo de visitantes, combinando espacios naturales como la Serra d’Irta, patrimonio, gastronomía, cultura y actividades al aire libre.

La redacción del plan, con un coste de 15.515 euros, se ha financiado con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Nuevas acciones y campañas

El estudio analiza distintos perfiles potenciales de visitantes, entre ellos familias con niños, familias multigeneracionales y monoparentales, y establece una estrategia de marketing basada en gobernanza, producto turístico y promoción online y offline.

Alcalà-Alcossebre quiere consolidarse como destino turístico familiar aprovechando su entorno natural y litoral. / MEDITERRÁNEO

Entre las medidas propuestas destacan la creación de mesas de trabajo específicas de turismo familiar con agentes públicos y privados, una programación anual de actividades familiares, formación especializada para empresas turísticas y campañas promocionales específicas.

El plan también contempla reforzar la estrategia de comunicación en redes sociales y crear materiales dirigidos específicamente al público familiar.

La concejala de Turismo, Alejandra Roca, ha destacado que “nuestro municipio ya cuenta con una base sólida para el turismo familiar, respaldada por iniciativas como Tour and Kids Comunitat Valenciana o el Sello de Turismo Familiar”. Además, ha señalado que “con este Plan de Marketing incorporamos una hoja de ruta para seguir realizando acciones y mejorando nuestra competitividad en esta cuota de mercado tan importante”.