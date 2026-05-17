'Onda Inspira'
Álvaro Merino pondrá el broche al ciclo de liderazgo en Onda
El experto en talento y alto rendimiento ofrecerá este próximo miércoles en La Cassola una conferencia sobre gestión de equipos
Álvaro Merino cerrará el próximo miércoles una nueva edición del ciclo Onda Inspira con una conferencia sobre liderazgo y desarrollo de equipos de alto rendimiento, tras el gran éxito de público registrado en las ponencias anteriores protagonizadas por Toni Nadal y Juanma López Iturriaga.
La cita tendrá lugar a las 19.00 horas, en el espacio cultural La Cassola, y pondrá el broche final a una programación que ha vuelto a situar a la localidad como punto de encuentro de referentes vinculados al deporte, la empresa, la comunicación y la superación.
Merino cuenta con una amplia trayectoria vinculada tanto al mundo del deporte como al empresarial. Ha sido director académico de la Escuela Universitaria Real Madrid y actualmente trabaja con directivos, entrenadores y organizaciones internacionales en el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Además, ejerce como profesor en más de 20 universidades y escuelas de negocio del mundo y es autor de libros de liderazgo y gestión del talento.
Claves para liderar equipos
Durante la conferencia compartirá herramientas y estrategias relacionadas con la construcción de equipos sólidos, la gestión del talento y la adaptación a entornos profesionales cada vez más exigentes y cambiantes. El concejal de Ciudad Saludable, Paco Pastor, ya destacó que el ciclo Onda Inspira «se ha consolidado como un espacio donde escuchar a personas que han alcanzado grandes metas y que comparten con nosotros aprendizajes valiosos sobre esfuerzo, trabajo en equipo y actitud ante los retos». «Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por acercar a Onda iniciativas que aporten conocimiento, motivación y bienestar a los ondenses», hizo hincapié el edil del ramo.
El ciclo comenzó el pasado marzo con la conferencia de Toni Nadal, histórico entrenador y tío de Rafa Nadal, que llenó el Teatro Mónaco con una charla centrada en la disciplina, la gestión de la adversidad y la cultura del esfuerzo.
Posteriormente, Juanma López Iturriaga tomó el relevo abordando cuestiones relacionadas con el liderazgo, la comunicación y el aprendizaje tanto en el deporte como en la vida profesional.
Para asistir a la conferencia de Álvaro Merino será necesario completar previamente un formulario de inscripción disponible en la página web municipal del Ayuntamiento de Onda.
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