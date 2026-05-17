Álvaro Merino pondrá el broche al ciclo de liderazgo en Onda

Álvaro Merino cerrará el próximo miércoles una nueva edición del ciclo Onda Inspira con una conferencia sobre liderazgo y desarrollo de equipos de alto rendimiento, tras el gran éxito de público registrado en las ponencias anteriores protagonizadas por Toni Nadal y Juanma López Iturriaga.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas, en el espacio cultural La Cassola, y pondrá el broche final a una programación que ha vuelto a situar a la localidad como punto de encuentro de referentes vinculados al deporte, la empresa, la comunicación y la superación.

Merino cuenta con una amplia trayectoria vinculada tanto al mundo del deporte como al empresarial. Ha sido director académico de la Escuela Universitaria Real Madrid y actualmente trabaja con directivos, entrenadores y organizaciones internacionales en el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Además, ejerce como profesor en más de 20 universidades y escuelas de negocio del mundo y es autor de libros de liderazgo y gestión del talento.

Claves para liderar equipos

Durante la conferencia compartirá herramientas y estrategias relacionadas con la construcción de equipos sólidos, la gestión del talento y la adaptación a entornos profesionales cada vez más exigentes y cambiantes. El concejal de Ciudad Saludable, Paco Pastor, ya destacó que el ciclo Onda Inspira «se ha consolidado como un espacio donde escuchar a personas que han alcanzado grandes metas y que comparten con nosotros aprendizajes valiosos sobre esfuerzo, trabajo en equipo y actitud ante los retos». «Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por acercar a Onda iniciativas que aporten conocimiento, motivación y bienestar a los ondenses», hizo hincapié el edil del ramo.

El ciclo comenzó el pasado marzo con la conferencia de Toni Nadal, histórico entrenador y tío de Rafa Nadal, que llenó el Teatro Mónaco con una charla centrada en la disciplina, la gestión de la adversidad y la cultura del esfuerzo.

Posteriormente, Juanma López Iturriaga tomó el relevo abordando cuestiones relacionadas con el liderazgo, la comunicación y el aprendizaje tanto en el deporte como en la vida profesional.

Para asistir a la conferencia de Álvaro Merino será necesario completar previamente un formulario de inscripción disponible en la página web municipal del Ayuntamiento de Onda.