Benicarló y Segorbe colocan a la FP de Castellón entre las más innovadoras de la Comunitat

La Formación Profesional de Castellón ha logrado situarse entre las más innovadoras de la Comunitat Valenciana gracias al reconocimiento obtenido por dos proyectos desarrollados en el IES Joan Coromines de Benicarló y el IES Alto Palancia de Segorbe dentro del programa EmprendeTech FP.

Las iniciativas premiadas han sido InnovaSport 360, impulsada por alumnado del centro de Benicarló, y Entoagro, desarrollada en Segorbe. Ambas propuestas han sido seleccionadas por su aplicación tecnológica, su carácter innovador y su potencial impacto en sectores estratégicos.

El proyecto InnovaSport 360, creado por José Manuel Jiménez, Joel Fandos, Nerea Cerdà, Nerea García y Aya Ameskour, plantea una plataforma inteligente para optimizar costes en instalaciones deportivas y mejorar la seguridad mediante pulseras inteligentes para el control de acceso de menores.

Por su parte, Entoagro, desarrollado por Adrián Martín y Felipe Velázquez, propone un sistema de cría de fauna beneficiosa para el control biológico de plagas agrícolas, incorporando además herramientas de trazabilidad y telemetría para monitorizar el proceso.

Más proyectos finalistas

Castellón también estuvo representada en la final autonómica celebrada en Valencia con otras iniciativas innovadoras seleccionadas entre las mejores del programa.

Desde el IES Alto Palancia participó La Colmena, una cooperativa de producción de hidromiel impulsada por Silvestre Borrás. Por parte del IES Joan Coromines también llegaron a la final Guardian Key, centrado en la gestión remota de llaves en espacios residenciales, y Outfitly, una plataforma basada en inteligencia artificial capaz de generar propuestas de vestuario diarias a partir de un armario cápsula.

El programa EmprendeTech FP está impulsado por la Red CEEI Comunitat Valenciana y la Dirección General de Innovación de la Conselleria de Industria con el objetivo de fomentar el emprendimiento y la capacitación tecnológica entre alumnado y profesorado de Formación Profesional.

En la provincia de Castellón, el programa ha sido coordinado por CEEI Castellón y ha contado con la participación de 135 estudiantes y 10 docentes de los institutos IES Alto Palancia de Segorbe, IES Joan Coromines de Benicarló e IES Caminàs de Castelló.