Burriana elimina los desperfectos del pabellón de La Bosca tras años de problemas por humedad

Burriana ha renovado el parqué del pabellón de fútbol sala de La Bosca para mejorar la seguridad en la práctica deportiva y acabar con los desperfectos causados por la humedad acumulada durante años.

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento, ha contado con una inversión de 8.107 euros y ha permitido sustituir las zonas más deterioradas del pavimento, especialmente en los laterales y en distintas áreas de la superficie de juego utilizadas diariamente por clubes y Escuelas Deportivas Municipales.

Detalle del nuevo parqué instalado en el pabellón de fútbol sala de La Bosca. / MEDITERRÁNEO

Los trabajos han consistido en la retirada de 80 m2 de parqué gravemente dañados por la humedad. En su lugar, se ha instalado madera nueva sobre una manta antihumedad para prevenir futuros desperfectos y alargar la vida útil del suelo deportivo. Los clubes locales ya han podido estrenar la nueva superficie durante los partidos disputados este pasado fin de semana.

Además, la intervención también ha incluido la reparación técnica de varios tramos del terreno de juego y la aplicación de un barnizado con laca deportiva profesional para unificar la superficie y eliminar irregularidades.

Más mejoras en La Bosca

La renovación del parqué se suma a otras actuaciones recientes en el recinto deportivo, como la instalación de iluminación led—que permitirá un ahorro energético del 65%— y la reparación de la cubierta, una obra valorada en 18.000 euros que ha servido para solucionar un problema de goteras que arrastraba la instalación desde hacía 15 años.

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha destacado que “esta intervención en el parqué era una prioridad para garantizar la seguridad de nuestros deportistas y acabar con los desperfectos ocasionados por la humedad y las goteras”. Además, ha subrayado que “desde el equipo de gobierno seguimos trabajando en la modernización de todas nuestras instalaciones, como demuestra la inversión en Sant Blai o las mejoras en La Bosca, para que los clubes de Burriana cuenten con los mejores espacios posibles para competir”.

La mejora de las instalaciones deportivas municipales continuará próximamente con la reforma integral del polideportivo Sant Blai, donde se invertirán 700.000 euros procedentes de la Diputación de Castellón y el Plan Impulsa para renovar vestuarios, fachadas y eliminar barreras arquitectónicas en un recinto utilizado por más de 1.000 personas cada semana.