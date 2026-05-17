Burriana implanta un control inteligente del alumbrado para detectar averías en tiempo real

Burriana continúa avanzando en la modernización de su alumbrado público con la renovación integral de los centros de mando y la implantación de un nuevo sistema de telegestión inteligente que permitirá controlar en tiempo real el estado de cada luminaria del municipio.

La actuación forma parte de la estrategia municipal para mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo y optimizar el servicio, incorporando tecnología que permitirá supervisar y gestionar de forma remota cada punto de luz repartido por el término municipal.

Operarios instalan nuevos sistemas de iluminación junto al campanario de Burriana. / MEDITERRÁNEO

Entre las principales mejoras destaca la instalación de un sistema de telegestión punto a punto, una herramienta avanzada que facilitará detectar incidencias de forma inmediata y actuar con mayor rapidez ante averías o fallos en el alumbrado.

Paralelamente, el consistorio también está renovando toda la aparamenta eléctrica de los cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente y reforzar la seguridad y fiabilidad de las instalaciones.

Control punto a punto

Los trabajos incluyen nuevas protecciones eléctricas y sistemas de análisis de datos energéticos para lograr un mayor control del comportamiento de la red.

La renovación incorpora tecnología inteligente para controlar el alumbrado en tiempo real. / MEDITERRÁNEO

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha señalado que “con estas actuaciones, los Centros de Mando de Burriana quedan dotados de un sistema eléctrico renovado, más robusto, fiable y eficiente, preparado para responder a los retos actuales y futuros en materia de gestión energética”.

Además, ha añadido que “la inversión supone un salto tecnológico y hace este servicio público más sostenible e innovador logrando una ciudad mejor iluminada”. Según Trullen, “el nuevo sistema de telegestión nos permite ser mucho más ágiles ante cualquier incidencia, asegurando que Burriana cuente con un alumbrado moderno, seguro y que respete el medio ambiente gracias a un control exhaustivo del consumo energético”.