Claudia Verge, elegida reina de las fiestas de Benicarló 2026

El auditorio Pedro Mercader de Benicarló acogió este sábado la gala de elección de la reina, acto en el que también se dieron a conocer las componentes de la corte de honor y el cartel que ilustrará la programación festiva, que tendrá lugar del 22 al 30 de agosto.

De las dos candidatas al cargo, se proclamó reina, mediante sorteo, la joven Claudia Verge, representante del Club Unió Ciclista Benicarló, quien estará acompañada a lo largo de su año especial por nueve damas, la Dulcinea, cuatro damas infantiles y dos cavallers infantiles.

De esta forma, las integrantes de la corte de honor que representará a Benicarló durante las próximas fiestas serán Ana Zorrilla, del Club Gimnasio Mabel, que también era candidata a reina; Laura González, de la Cofradía de Pescadores San Telmo; Mar Mestre, del Club Básquet Benicarló; Raquel Navarro, del Club Ajedrez Benicarló; Alba Arenós, del Grup de Música i Danses la Sotà; Elena Marzal, de la Peña Madridista; Marina Capella, del Club de Tenis Fair Play; Rocío Ainhoa Cuenca, dama popular; y Lucía Machordom, dama popular.

El alcalde, Juanma Cerdá, aplaude a la reina saliente y entrante (d). / Alba Boix

Por lo que respecta a la corte de honor infantil, la componen Laia Moros, Lucía Alcácer, Biel Alberich, Lara Alberich, Maia López y Pol Reverter.

La Dulcinea de este año es la joven Judith Miquel, residente en Suiza. Con este acto puso fin la representación de la reina y corte de honor 2025, capitaneada por Marina Jiménez. Al acto asistió el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, miembros de la corporación municipal y la comisión de fiestas.

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Cartel de fiestas

El cartel anunciador de esta edición se dio a conocer en el acto y es un diseño de la benicarlanda María Martínez, que representa la figura de la reina, la iglesia de San Bartolomé, la escultura de los labradores, el convento de Sant Francesc y la emblemática torre, así como distintos elementos propios de las fiestas de Benicarló.