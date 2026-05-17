Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne

Betxí vivió este pasado sábado una noche muy especial con la participación de Aitor Benez en las Audiciones a Ciegas de ‘La Voz Kids’. El joven betxinense, de 13 años, consiguió que tanto Edurne como Antonio Orozco se giraran durante su actuación, escogiendo finalmente formar parte del equipo de la cantante madrileña.

Para Aitor, la música forma parte de su vida prácticamente desde siempre. “Canto desde que nací”, explica. Con solo cuatro años ya subía al escenario del Auditorio Municipal de Betxí para interpretar Suéltalo, de Frozen, una actuación que recuerda como el momento en el que descubrió que cantar era aquello que realmente le apasionaba.

Desde entonces, su formación ha estado siempre vinculada al canto. Aunque también pasó por clases de solfeo, actualmente continúa preparándose con clases de voz mientras compagina los estudios con su gran objetivo: dedicarse profesionalmente a la música y también a la interpretación.

Antecedente familiar

La música, de hecho, también forma parte de su historia familiar. Aitor explica que su bisabuelo fue compositor en Onda y que tanto su abuela como su madre han cantado a lo largo de su vida. “La música está muy presente en mi familia y yo quiero continuar ese camino”, asegura.

Aitor formará parte del equipo de Edurne. / Mediterráneo

Referentes como Aitana, Alejandro Sanz, Edurne, Antonio Orozco o Ana Mena forman parte de sus influencias musicales, muy marcadas por el pop actual. Ese es precisamente el estilo que le gustaría seguir, aunque no se cierra puertas a nada, “tampoco al reggaeton si hace falta”.

Con todo, después de dos intentos anteriores en el programa, este 2026 ha sido el año en el que finalmente ha conseguido entrar en ‘La Voz Kids’. “La primera vez no pasé el segundo casting y la segunda llegué a las Audiciones a Ciegas pero no se giraron. Aun así, me animaron a volver y este año lo he vuelto a intentar”, explica Aitor. Durante la actuación, reconoce que los nervios fueron incluso mayores que en anteriores ocasiones: “Cuando se giran y los tienes mirándote de cara impresiona mucho, porque son personas muy conocidas por todo el mundo”.

Reto

Ahora, Aitor afronta esta nueva etapa dentro del equipo de Edurne con ilusión y muchas ganas de aprender. “Quiero seguir mejorando, aprender a controlar la voz mientras bailo y darlo todo encima del escenario”, afirma.

El joven también ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de su familia: “Me acompañan en este proceso, me pagan las clases de canto y hacen todo para perseguir mi sueño”. Asimismo, también ha tenido palabras para su pueblo, Betxí: “Estoy muy orgulloso de mi pueblo y espero que el pueblo también esté orgulloso de mí”.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha felicitado al joven cantante por esta experiencia y ha destacado que “es una alegría ver cómo el talento joven de nuestro pueblo llega a programas de ámbito nacional”. Asimismo, ha señalado que “Aitor es un ejemplo de esfuerzo, constancia e ilusión, y estamos seguros de que todo Betxí le acompañará en esta aventura”.