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Orpesa acogerá este lunes una jornada de entrevistas de trabajo para la nueva temporada

Vacantes en ocho áreas vinculadas al sector hotelero y turístico, desde recepción y cocina hasta spa, limpieza, mantenimiento y animación

Los puestos de trabajo serán para trabajar en un complejo de Orpesa esta temporada.

Los puestos de trabajo serán para trabajar en un complejo de Orpesa esta temporada. / MEDITERRÁNEO

Eva Bellido

Orpesa

Magic World busca trabajadores en Orpesa para reforzar distintos departamentos vinculados a la actividad hotelera y turística de la nueva temporada.

La empresa celebrará este lunes, 18 de mayo, una jornada de entrevistas en el Palacio d’Or, junto al Hotel Magic Sports, con presentaciones previstas a las 10.30, 11.30 y 12.30 horas.

Las ofertas incluyen puestos en sala y restaurante, cocina, recepción y administración, limpieza, mantenimiento, spa, animación y dirección de hotel, con el objetivo de reforzar los equipos de trabajo ante el aumento de actividad previsto para los próximos meses.

Oportunidades laborales

El Ayuntamiento de Orpesa, a través de las concejalías de Empleo y Desarrollo Local, ha difundido esta convocatoria para acercar las oportunidades laborales a las personas que buscan empleo en el municipio.

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La jornada permitirá a los asistentes conocer de primera mano los perfiles demandados y participar en los procesos de selección abiertos por la empresa para la campaña turística.

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