Un pueblo de Castellón y otro de Teruel sellan siete siglos de hermandad tras la Peste Negra

Ayer no fue un sábado cualquiera en las montañas que unen Castellón y Teruel. La Rogativa de Vallibona a Peñarroya de Tastavins, en una edición cargada de simbolismo, volvió a demostrar que los lazos de sangre y ayuda mutua son más fuertes que cualquier frontera administrativa. A las 07.00 de la mañana, tras los actos institucionales en Vallibona, los romeros partieron con el corazón puesto en un reencuentro que se repite cada siete años.

Foto durante la romería. / Javier Ortí

La marcha, exigente y devota, tuvo su primera gran parada técnica para "esmorzar" en el Mas Roig, la última masía del término de Vallibona antes de adentrarse en el abrupto paisaje que conduce a tierras aragonesas.

Llegada de los romeros a Coratxar, pedanía de la Pobla de Benifassà. / Javier Ortí

El alcalde de Vallibona, Juanjo Palomo, visiblemente emocionado durante el trayecto, destacó la trascendencia del acto: "De lo más importante que tenemos como vecinos es seguir manteniendo este ambiente de hermandad con nuestros vecinos. Es muy emotivo el momento de reencontrarnos los dos pueblos". Palomo subrayó que, aunque "este día es el más simbólico, la unión entre nosotros es para siempre", refiriéndose a la colaboración cotidiana entre municipios vecinos.

La exministra y secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría (con la camisa blanca), fue una de las representantes más destacadas. / Javier Ortí

Cónclave de autoridades

La relevancia de esta edición atrajo a una representación institucional destacable. La exministra y secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, encabezó una delegación que incluyó a diputados de Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana. El carácter solemne se vio reforzado por el histórico encuentro entre los obispos de Zaragoza y Tortosa, quienes bendijeron y participaron activamente de los actos eclesiásticos, simbolizando la unión de las dos diócesis.

La fuerza del municipalismo se hizo patente con la presencia de 42 alcaldes procedentes de municipios de Castellón, Tarragona y Teruel, un hito que convierte a esta Rogativa en una de las más multitudinarias y representativas que se recuerdan.

La leyenda de los siete jóvenes

El origen de esta tradición se sitúa a mediados del siglo XIV, concretamente en 1347, cuando la Peste Negra asoló Europa. Según la tradición, Vallibona quedó diezmada hasta el punto de quedar solo siete jóvenes solteros. Ante el riesgo de desaparición del pueblo, estos partieron hacia Peñarroya de Tastavins, donde encontraron a siete hermanas que aceptaron casarse y repoblar la villa castellonense.

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Hoy domingo, tras una noche de hermandad en Peñarroya de Tastavins, la comitiva emprende el camino de regreso. Está previsto que los romeros hagan su entrada oficial en Vallibona alrededor de las 18:00 horas, cerrando un ciclo que, por su magnitud y carga histórica, pasará a los anales de la comarca.