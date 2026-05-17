Toros y bolilleras llenan el primer domingo de fiestas en Almassora

Almassora vivió un domingo marcado por el encuentro de bolilleras y una nueva doble exhibición vespertina de toros en la vila. Por la mañana, las amas de casa organizaron su tradicional trobada con los encajes como protagonistas. La alcaldesa, María Tormo, acompañada de miembros de la corporación municipal, destacó la relevancia de este encuentro, que reunió a decenas de mujeres.

Foto de familia del encuentro de bolilleras. / Mediterráneo

Por la tarde, la acción se trasladó a la vila. Después de la emoción del multitudinario encierro del sábado, la vila volvió a lucir un gran ambiente, con los aficionados con ganas de ver cómo se desenvolvían en solitario otros dos de los toros de Carmen Valiente que protagonizaron la carrera taurina.

El primero en salir al coso fue Embajador, un ejemplar negro mulato que irrumpió vertiginoso y con fuerza a la plaza Mayor, obligando a los rodaors a esmerarse y lucirse ya a las primeras de cambio. Más de uno se llevó un aplauso del numeroso público, entre el que no faltó la reina de las fiestas, Martina Caparrós, y sus damas.

La corte de honor, desde el balcón. / Toni Losas

Uno de los asistentes que no se esperaban y al final hizo acto de presencia fue la lluvia, que empezó a caer a mitad del primer festejo y se hizo especialmente notar durante la exhibición de Divertido, el segundo toro de la tarde, este colorado bragado, también del hierro de Carmen Valiente.

Entre los actos de la jornada dominical, ayer también tuvo lugar la solemne bendición del nuevo guion-estandarte de la corte de honor de la Mare de Déu del Roser y Santa Quitèria en la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario.

Este lunes está previsto que la corte de honor visite la residencia de mayores Rosa María Molas y, por la tarde, nueva sesión de bous per la vila.