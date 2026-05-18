Más de 400 jóvenes convierten el Museu del Taulell de Onda en un grito artístico contra "un mundo dividido"

El arte joven toma el Museu del Taulell de Onda para lanzar un mensaje de unión, reflexión y convivencia ante los grandes retos del mundo actual. Más de 400 alumnos de secundaria de todos los centros educativos de la localidad participan en la instalación-exposición EstART units. Els museus no tenen fronteres tenen xarxes, inaugurada este lunes por el Ayuntamiento de Onda con motivo del Día Internacional de los Museos.

La exposición reúne también obras de usuarios del CO El Molí y del IES Vila-roja de Almassora y podrá visitarse hasta el próximo 31 de mayo en la Sala de Exposiciones Temporales del museo. La propuesta se enmarca en la efeméride impulsada por el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que este año se celebra bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido.

Durante la inauguración, el concejal de Innovación, Vicent Bou, ha destacado el valor educativo, participativo y social de esta iniciativa. Bou ha señalado que el Museu del Taulell de Onda “vuelve a demostrar que la cultura es una herramienta para conectar generaciones, fomentar la reflexión y unir sociedades”.

En este sentido, el edil ha añadido: “Esta exposición refleja cómo los jóvenes utilizan el arte para expresar inquietudes, analizar el mundo que les rodea y construir mensajes de convivencia”.

Arte joven para reflexionar sobre los grandes retos actuales

La temática escogida por el ICOM ha servido como punto de partida para que el alumnado participante desarrollara proyectos artísticos vinculados a algunos de los principales desafíos contemporáneos, como los conflictos bélicos, el cambio climático, las catástrofes naturales, la irrupción de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las tensiones sociales y religiosas.

A través de diferentes disciplinas y lenguajes creativos, los estudiantes han reflexionado sobre la fragilidad de las relaciones internacionales y la necesidad de construir sociedades más cohesionadas, respetuosas y abiertas al diálogo. De este modo, EstART units reivindica el papel de los museos como espacios de encuentro, pensamiento crítico y unión entre comunidades a través de la cultura y el patrimonio.

La instalación convierte el Museu del Taulell en un recorrido artístico diverso y colaborativo, donde la cerámica, como elemento identitario de Onda, vuelve a ocupar un papel protagonista.

Además, el museo ha preparado una nueva edición de Dissabtes de ceràmica para el sábado 23 de mayo, coincidiendo con la celebración del Dia Internacional dels Museus, con una propuesta dinámica y participativa dirigida a la ciudadanía.

La iniciativa ha sido coordinada por el Museu del Taulell junto al profesorado de los centros educativos participantes, dentro de la programación educativa y cultural desarrollada durante los meses de marzo y abril con motivo del Día Internacional de los Museos.

Durante este periodo, el alumnado ha participado en talleres y actividades creativas que les han permitido elaborar piezas artísticas propias que ahora forman parte de esta gran instalación colectiva. Así, el proyecto acerca el museo a las nuevas generaciones desde una perspectiva participativa, experiencial y contemporánea.

Como novedad, esta edición incorpora la participación del IES Vila-roja de Almassora con una pieza artística invitada, ampliando la dimensión colaborativa de la propuesta. Asimismo, las obras realizadas por usuarios del CO El Molí refuerzan el carácter inclusivo de la exposición y consolidan la apuesta de Onda por una cultura accesible, abierta y participativa.