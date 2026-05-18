L'Alcora sumará una escuela infantil de 0 a 3 años de la mano de La Salle

La Salle ha anunciado la compra de una parcela de 650 m² en la urbanización Ciudad Jardín de l’Alcora para construir una nueva escuela infantil destinada a la etapa de 0 a 3 años. El espacio, situado junto al parque Hermanas Ferrer Bou y cerca del actual colegio La Salle, permitirá ampliar la oferta educativa del centro y cubrir una etapa que actualmente ningún centro educativo de la localidad ofrece desde el primer año de vida.

La noticia se ha dado a conocer coincidiendo con la festividad de San Juan Bautista de La Salle y supone un nuevo paso en la histórica implantación de la institución educativa en el municipio, donde en 2029 cumplirá casi un siglo.

Desde el centro destacan que este proyecto responde a la creciente demanda de una educación de calidad desde las primeras etapas y permitirá ofrecer una continuidad pedagógica integral a las familias desde el nacimiento hasta la etapa adulta. «Este paso no es solo una ampliación de nuestras instalaciones, sino una apuesta firme por la excelencia educativa desde los primeros momentos de vida», señalan desde la entidad.

Además, la institución ha querido agradecer «al Ayuntamiento su compromiso para agilizar los trámites administrativos para que este proyecto, que beneficiará a tantas familias del municipio, pueda comenzar a dar sus primeros pasos con la celeridad que la comunidad educativa merece».

Representantes de La Salle, junto al solar en el que construirán la escuela infantil. / Javier Nomdedeu

Cerca de 100 años en l’Alcora

Desde La Salle recuerdan que esta inversión consolida una trayectoria educativa y social iniciada hace casi 100 años en la capital de l’Alcalatén, manteniendo una evolución constante adaptada a las necesidades de la población.

Subrayan además que «una institución no la forman los ladrillos, sino las personas» y considera que este proyecto representa también «un agradecimiento a la confianza continua de las familias», destacando también que esa confianza ha permitido al centro seguir creciendo y adaptándose a las nuevas necesidades educativas de la población de l’Alcora generación tras generación.

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La firma de la compra de la parcela se formalizó en la Notaría de l’Alcora con la presencia del ecónomo del distrito Agrupación Lasaliana de España y Portugal, Javier López Guerra; el administrador del Sector La Salle Valencia-Palma, Andrés Tabernero Asensio; la directora de La Salle l’Alcora, Marían Peña, y el propietario de la parcela, Ramón Salvador.