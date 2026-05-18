Almassora acerca el espíritu de las fiestas a los mayores de la residencia

Almassora vivió este lunes de fiestas una jornada con protagonismo de los mayores, a la espera de su jornada especial dentro del programa de fiestas en honor a Santa Quitèria, que será este miércoles. La reina, Martina Caparrós, y sus damas, acompañadas por miembros de la corporación municipal, entre ellos la alcaldesa, María Tormo, acercaron el ambiente festivo a quienes también forman parte esencial de la celebración: los jubilados y usuarios de los centros asistenciales del municipio.

La reina y las damas hicieron juegos para los mayores. / Mediterráneo

La comitiva festiva realizó la tradicional visita a la residencia de mayores Santa María Rosa Molas, donde compartió momentos de cariño y cercanía con los residentes y con las Hermanas de la Consolación. Posteriormente, la representación de las fiestas se trasladó hasta la unidad de respiro de alzhéimer de Santa Quitèria, en una cita que volvió a poner de relieve el carácter más humano y participativo de las celebraciones.

Durante la visita, la reina y las damas trasladaron a los usuarios de ambos centros el afecto del pueblo y el espíritu festivo de unas jornadas muy señaladas para todos los almassorins. La presencia de la corte de honor permitió llevar la ilusión de Santa Quitèria a quienes, por diferentes circunstancias, viven las fiestas desde otros espacios, pero con la misma emoción.

La jornada también tuvo un marcado acento musical y popular. La residencia municipal Vicente Vilar Morellá acogió un especial matinal de Cançons d’amor, con la cantante local Lola Bou y el guitarrista Manel Brancal, mientras que las peñas volvieron a llenar las calles de ambiente con concentraciones y pasacalles al ritmo de la charanga Banana Boom.

Por la tarde, la programación continuó con propuestas para todos los públicos, entre ellas actividades infantiles en la plaza España y la actuación del grupo Cositas Buenas en el Mesón del Vino, con versiones de flamenco y rumbas. Una agenda variada que permitió mantener el pulso festivo durante todo el día, con la visita a los mayores como el gesto más entrañable de la jornada.