Burriana rescata la urbanización inacabada junto al Villa Fátima tras 15 años bloqueada

El Ayuntamiento de Burriana ha dado el paso definitivo para rescatar una de las asignaturas pendientes en materia de ordenación urbana. El consistorio elevará al pleno municipal de este jueves la aprobación del PAI de la Unidad de Ejecución B-2 en régimen de gestión directa, una fórmula con la que el consistorio asumirá directamente la finalización de una urbanización situada junto al colegio Villa Fátima que lleva más de 15 años paralizada.

La actuación, ubicada en la parte trasera del centro educativo, permitirá culminar la conexión entre la calle Manuel Cubedo i Giner, la ronda del Músico Ibáñez y la calle Río Mijares, abriendo una nueva salida alternativa hacia la zona del río. El objetivo es aliviar el tráfico que soporta diariamente el paseo San Juan Bosco, especialmente en las horas punta de entrada y salida escolar, al concentrarse en este entorno hasta tres centros educativos.

Con este nuevo paso que se dará en la sesión plenaria extraordinaria, será el propio Ayuntamiento quien asuma el impulso definitivo de la actuación. El proyecto de finalización de las obras cuenta con un presupuesto de ejecución de 994.461 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses. Los trabajos contemplan la pavimentación de viales y la instalación o renovación de servicios básicos como saneamiento, red de pluviales, agua potable, baja tensión y alumbrado público.

Historia

Los trabajos en este sector estratégico comenzaron en torno al año 2010 y avanzaron a buen ritmo hasta completar el 70% de la obra proyectada. Sin embargo, el posterior abandono de la promotora convirtió la zona en una urbanización 'fantasma' durante tres lustros.

Actualmente, la zona presenta aceras y asfaltado dañados, el cableado eléctrico ha desaparecido prácticamente por completo y parte de la red de alcantarillado ya no cumple con la normativa vigente, lo que obliga a rehacer buena parte de las instalaciones antes de poder concluir el desarrollo urbanístico.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es el reparto de los costes. El total de las cargas de urbanización asciende a 1,25 millones de euros, de los que el consistorio asumirá cerca de 941.000 euros, alrededor del 75% del total. De esta manera, el Ayuntamiento absorberá el sobrecoste derivado de reparar infraestructuras que los propietarios ya abonaron en su momento, pero que han quedado inutilizadas o deterioradas.

Los vecinos únicamente tendrán que asumir el coste de las unidades de obra que quedaron pendientes de ejecutar y no aquellas que ya se certificaron en su día. Para garantizar la viabilidad económica de la actuación, el Ayuntamiento ya dispone de cerca de 600.000 euros consignados en el presupuesto municipal y ha comprometido además una retención de crédito de más de 62.000 euros para 2026.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, defendió la actuación como una "cuestión de justicia" para los vecinos afectados y aseguró que permitirá no solo finalizar una urbanización bloqueada desde hace años, sino también mejorar la movilidad y la seguridad en uno de los accesos más transitados de la ciudad.