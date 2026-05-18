Gran expectación en Burriana por la reliquia de Carlo Acutis, el santo 'influencer de Dios'

Carlo Acutis no fue un santo de estampas antiguas ni de biografías lejanas. Vestía vaqueros, llevaba zapatillas, jugaba con la consola, navegaba por internet y aprendió programación casi por su cuenta. Murió en 2006, con solo 15 años, a causa de una leucemia fulminante. Pero en apenas dos décadas su figura ha pasado de la habitación de un adolescente italiano aficionado a la informática a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la Iglesia actual, especialmente entre los jóvenes.

Ese perfil, tan poco habitual dentro del imaginario religioso clásico, fue el que este sábado centró la atención en la basílica de El Salvador de Burriana, que recibió la visita de una reliquia de primer grado de Carlo Acutis. La cita reunió a numerosos fieles en una jornada que combinó devoción, curiosidad y reflexión en torno a un joven que se ha ganado el sobrenombre de “el influencer de Dios” por haber utilizado internet como herramienta para difundir su fe.

Acutis nació en Londres en 1991, aunque creció en Milán. Desde pequeño mostró una sensibilidad religiosa poco común, pero lo que terminó diferenciándolo fue la manera en la que conectó esa vivencia espiritual con las herramientas de su tiempo. Con conocimientos de informática, creó una página web dedicada a recopilar y documentar milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Ese trabajo digital es una de las razones por las que su historia ha adquirido tanta fuerza simbólica: no se trataba de un joven apartado del mundo moderno, sino de alguien plenamente instalado en él.

Imagen de la reliquia. / Diócesis de Segorbe-Castellón

Primer santo milenial

Su camino hacia los altares se aceleró tras el reconocimiento de dos curaciones atribuidas a su intercesión. La primera, vinculada a un niño brasileño que padecía una malformación congénita conocida como páncreas anular, permitió su beatificación en Asís en 2020. La segunda, relacionada con la recuperación de una joven costarricense tras un grave accidente de bicicleta en Florencia, abrió la puerta a su canonización. Carlo Acutis fue proclamado santo por el papa León XIV el 7 de septiembre de 2025, en una ceremonia que lo convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia católica.

Con ese trasfondo llegó su reliquia a Burriana. La celebración estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, quien presentó a Acutis como una figura capaz de hablar al presente sin necesidad de grandes solemnidades. Durante su intervención, subrayó precisamente ese contraste: Carlo no pertenece a un tiempo remoto ni responde al modelo de una santidad inaccesible, sino que aparece como un adolescente reconocible para cualquier joven de hoy.

El obispo vinculó la visita de la reliquia con la víspera de la Ascensión y destacó una de las ideas centrales asociadas al testimonio de Acutis: la vida cristiana como una meta posible, no como un ideal reservado a unos pocos. “Carlo nos recuerda que el cielo no es una idea, sino una meta real y posible”, señaló durante la homilía, en la que insistió en la capacidad del joven italiano para romper esquemas.

Publicación de la Basílica El Salvador de Burriana en Facebook.

"Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias"

Buena parte del mensaje giró en torno a la relación entre juventud, redes sociales y búsqueda de identidad. En una sociedad marcada por la exposición constante y la necesidad de aprobación, Casimiro López recuperó una de las frases más conocidas de Acutis: “Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”. La reflexión sirvió para presentar al joven santo como un referente de autenticidad en un tiempo en el que la imagen pública pesa cada vez más.

La figura de Carlo Acutis resulta especialmente potente porque no plantea una oposición entre tecnología y fe. Al contrario, su historia muestra cómo un adolescente utilizó el lenguaje digital para comunicar aquello que consideraba esencial. Por eso su caso ha tenido tanto recorrido entre parroquias, colegios y movimientos juveniles: porque habla de espiritualidad, pero también de internet, de adolescencia, de talento, de enfermedad y de una vida breve vivida con una intensidad poco común.

Al término de la celebración, los asistentes pudieron venerar la reliquia y acercarse a la historia de un joven que, más allá de etiquetas, ha terminado convertido en un símbolo generacional dentro del catolicismo. En Burriana, su presencia sirvió también como invitación a mirar la fe desde códigos menos solemnes y más cercanos, con un mensaje dirigido de manera especial a los jóvenes: la santidad, defendió el obispo, no resta vida ni libertad, sino que puede abrir un camino de plenitud.

La jornada concluyó con una llamada a recuperar la esperanza en medio de lo que Casimiro López definió como un tiempo de “tristeza” y “cansancio espiritual”. Y lo hizo apoyándose en el ejemplo de Carlo Acutis, aquel adolescente que convirtió una pantalla en altavoz de sus creencias y que hoy, desde su historia corta pero expansiva, sigue despertando preguntas entre creyentes y curiosos: cómo alguien tan joven, tan normal y tan conectado a su época ha llegado a ocupar un lugar tan singular en la Iglesia del siglo XXI.