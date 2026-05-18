El Consell invierte 20 millones esta legislatura para reforzar la sanidad en Vinaròs

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitado este lunes las obras del segundo centro de salud de Vinaròs, donde ha anunciado una inversión global cercana a los 20 millones de euros para reforzar las infraestructuras y los recursos sanitarios del departamento.

Durante la visita, Gómez ha destacado que el nuevo centro de salud “era una infraestructura prometida durante años pero nunca ejecutada” y ha subrayado que el proyecto responde a un compromiso adquirido por el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la campaña electoral.

La nueva infraestructura sanitaria contará con una inversión de 8,1 millones de euros y alrededor de 2.000 metros cuadrados de superficie. Según las previsiones de la Conselleria, el centro podría entrar en funcionamiento en febrero de 2027.

Foto de la visita del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, a las obras del nuevo centro de salud de Vinaròs. / Javier Flores

Ampliación de consultas externas y nuevo edificio de Salud Mental

El conseller ha explicado además que el plan de inversiones para el departamento de salud de Vinaròs incluye otras dos actuaciones relevantes. Por un lado, la ampliación de las consultas externas del hospital, con 18 nuevas consultas destinadas especialmente a mejorar la atención en Oftalmología y Traumatología. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de licitación y cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

A ello se suma la construcción de un nuevo edificio de Salud Mental, actualmente en fase de redacción de proyecto, con una inversión cercana a los 10 millones de euros. Las nuevas instalaciones dispondrán de diez camas de hospitalización, unidad de conductas adictivas y atención tanto ambulatoria como hospitalaria para adultos y población infantojuvenil.

Además, el edificio incluirá un helipuerto y permitirá centralizar todos los servicios de Salud Mental del departamento.

Refuerzo de personal y dificultades para cubrir plazas

Marciano Gómez ha reconocido que el departamento de Vinaròs arrastra desde hace años problemas de cobertura sanitaria y dificultades para atraer y retener profesionales, especialmente en determinadas especialidades médicas como Cardiología. “La especialidad de cardiología es una de las especialidades, en la que se tienen más problemas tanto aquí como en el resto de España”, señaló.

En este sentido, ha defendido las nuevas medidas impulsadas por la Generalitat para incentivar la incorporación de profesionales. Entre ellas, ha destacado una oferta pública de empleo mediante concurso de méritos “innovadora a nivel nacional”, en la que se han ofertado 94 plazas y a la que se han presentado 1.500 aspirantes.

El conseller también ha señalado el incremento de personal en el área de Salud Mental, donde en los últimos dos años y medio se han incorporado nueve profesionales, entre psicólogos clínicos, psiquiatras y terapeutas ocupacionales, frente a las tres contrataciones realizadas entre 2015 y 2023.

El actual centro de salud seguirá operativo

Respecto al futuro del actual centro de salud de Vinaròs, Gómez ha confirmado que continuará en funcionamiento como punto de atención continuada, con servicios de medicina general, pediatría y atención maternoinfantil, con el objetivo de mejorar la accesibilidad sanitaria de la población.

Reactivación de la bolsa de trabajo

Por último, Gómez aseguró que la Conselleria de Sanitat trabaja en la reactivación de la bolsa de trabajo sanitaria y prevé abrirla durante el mes de mayo. Según explicó Marciano Gómez, mientras se completa este proceso no existen problemas para cubrir las plazas vacantes, ya que el objetivo del departamento es garantizar la incorporación de profesionales y favorecer su estabilidad para retener talento en el sistema sanitario público.