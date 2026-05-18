La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe se colecciona en cromos

Cada mes de septiembre, miles de personas se reúnen en Segorbe para presenciar uno de los espectáculos taurinos más singulares de España: la Entrada de Toros y Caballos.

Ahora, esta emblemática celebración segorbina también tendrá presencia en Taurocromos, considerado el mayor coleccionable del mundo taurino.

Una fotografía tomada por José Toledo ha sido seleccionada para formar parte de esta colección compuesta por 558 cromos, en la que aparecen algunas de las fiestas taurinas más importantes del país, como los Sanfermines de Pamplona o los encierros de San Sebastián de los Reyes.

Cromo de la Entrada de Toros y Caballos / José Toledo

La colección alcanza su segunda edición después del éxito logrado en su lanzamiento inicial. Los cromos se venden en lotes de cinco paquetes, cada uno con siete unidades.

Esta tradición, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, se celebra durante toda la segunda semana de septiembre, y siempre a las 14:00 horas.

La carrera, que apenas supera el minuto de duración, destaca por la rapidez y la precisión con la que los jinetes conducen a los seis toros por la calle Colón, la principal arteria del municipio. Alrededor de una docena de caballos participan en este recorrido, mientras cientos de personas abarrotan la calle para ver pasar a la manada.

Cromo de la entrada de Toros y Caballos / José Toledo

Uno de los elementos más llamativos de esta fiesta es que no existen barreras en las calles anexas. Son los propios asistentes quienes abren y cierran paso a los animales, creando una imagen única que ha dado fama internacional a la celebración.

La Entrada de Toros y Caballos fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2005 y Bien de Interés Cultural en 2011.