Un libro reivindica a Segorbe como pieza clave en el origen del ajedrez moderno

El salón de los alcaldes de la ayuntamiento de Segorbe se llenó de público con motivo de la presentación del libro ‘Segorbe en la Historia del Ajedrez’, del que es autor el periodista y cronista oficial de la ciudad, Rafael Martín Artíguez.

El acto contó con las intervenciones de Francisco Tortajada, presidente de la Asociación Cultural La Aldaba, entidad que ha financiado la publicación; del presidente de la Federación Valenciana de Ajedrez, Emilio González; del propio autor del trabajo; y de la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, que cerró la presentación.

Gran asistencia a la presentación del libro. / Mediterráneo

La presentación coincidió con la celebración del 531 aniversario de la publicación del primer libro de ajedrez impreso en Europa, en 1495, y se trata del primer acto celebrado después de que Les Corts aprobaran el pasado 30 de mayo de 2025 la declaración del 15 de mayo como Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana. Esta fecha recuerda el día en que salió de una imprenta valenciana el ‘Libre del jochs e partitis del Scachs en nombre de 100’, escrito por el ajedrecista segorbino Francesch Vicent.

Martín destacó en su intervención que Segorbe cuenta con dos elementos o valores singulares e importantes para la historia del ajedrez que no posee ninguna otra población. El primero es el citado libro y, especialmente, su autor, Francesch Vicent, segorbino de nacimiento y con un apellido, Vicent, ampliamente implantado en la capital del Palancia y presente a nivel institucional en cargos como justicias, jurados y consejeros entre finales del siglo XV y principios del XVI, incluyendo al propio Francisco Vicent.

El autor, Rafael Marín, firmó ejemplares. / Mediterráneo

Importancia de María de Luna

El segundo se refiere a María de Luna, señora de Segorbe y reina de la Corona de Aragón, a la que, según estudios recientes, se le atribuye la condición de inspiradora de la creación de la reina o dama del ajedrez. Las atribuciones de esta pieza como la más poderosa del tablero fueron divulgadas por su paisano Francesch Vicent a través de su incunable, cambiando así las reglas del juego.

En el nuevo libro, según el autor, convergen tres elementos comunes: ajedrez, Vicent y Segorbe. Su contenido es muy diverso y comienza con una amplia crónica sobre todo lo relacionado con estos tres referentes. Además, incluye varios trabajos de investigación, un cuento, unas rimas sobre el famoso Mate del Pastor, un texto docente que plantea la disyuntiva entre la reina Isabel de Castilla y María de Luna por la atribución de la reina del ajedrez en el ámbito educativo, entre otros contenidos.

El penúltimo capítulo reproduce toda la tramitación realizada desde Segorbe para lograr la declaración del 15 de mayo como Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana. Por último, la obra aporta un interesante proyecto con diversas propuestas de actuación a nivel institucional, turístico, cultural, deportivo y urbanístico, con el objetivo de convertir Segorbe en la Ciudad del Ajedrez.

Tortajada señaló que «conseguir, gracias al empeño de Rafa, con la ayuda de otras personas relacionadas con el ajedrez y de los grupos políticos —PP, PSOE, Compromís y Vox—, que las Cortes Valencianas acordaran declarar el 15 de mayo como Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana, tiene que ser para nosotros un orgullo y una obligación como segorbinos para celebrar esta fecha».

Asimismo, subrayó la importancia de «recordar cada año la conmemoración de una publicación de 1495, donde el autor confirma su procedencia (nacido en Segorbe): “Compost per mi Francesch Vicent nat en la Ciutat de Segorbe…”. Se trata del primer tratado de ajedrez de la dama, cuyas reglas siguen vigentes en la actualidad y con las que juegan aproximadamente más de 600 millones de personas en todo el mundo».