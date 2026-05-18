Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Àngela, un 9,26 en MedicinaLas cuentas del CD CastellónLa Voz KidsPrograma fiestas Vila-real hoyPrograma para hoy de fiestas de AlmassoraTráfico endurece la ITV
instagramlinkedin

La Llosa impulsa un futuro Centro de Recuperación Activa para personas mayores

Instalarán un ascensor en el gimnasio municipal para mejorar la accesibilidad

El nuevo Centro de Recuperación Activa de la Llosa se ubicará en la parte superior del gimnasio.

El nuevo Centro de Recuperación Activa de la Llosa se ubicará en la parte superior del gimnasio. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de la Llosa continúa avanzando en la mejora de los servicios dirigidos a las personas mayores con el impulso de un nuevo proyecto para la creación de un Centro de Recuperación Activa, así como con la próxima instalación de un ascensor en el gimnasio municipal.

El nuevo centro se ubicará en la parte superior del gimnasio y estará enfocado a ofrecer un espacio adaptado para la actividad física, la recuperación y el bienestar de las personas mayores del municipio. Se trata de una iniciativa en la que ya está trabajando el consistorio y que responde a la voluntad de mejorar la calidad de vida de este colectivo, fomentando un envejecimiento activo y saludable.

El alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, delante del gimnasio, donde se instalará un ascensor para mejorar la accesibilidad.

El alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, delante del gimnasio, donde se instalará un ascensor para mejorar la accesibilidad. / Mediterráneo

Paralelamente, el Ayuntamiento ya ha obtenido una subvención de la Generalitat Valenciana para la instalación de un ascensor en el edificio, con una inversión de 46.077,77 euros. Esta actuación permitirá mejorar significativamente la accesibilidad del espacio, facilitando el acceso a las instalaciones a personas con movilidad reducida y a la población de mayor edad.

Noticias relacionadas y más

La instalación del ascensor, cuya ayuda ya ha sido concedida y está pendiente de inicio, supone un paso clave para garantizar que el futuro Centro de Recuperación Activa sea plenamente accesible y funcional para todos los vecinos y vecinas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un adolescente de Castellón, uno de los tres alumnos del mundo que consigue el nivel C1 de inglés con 12 años: Sin clases particulares ni academias
  2. El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
  3. El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura
  4. Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
  5. Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
  6. El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
  7. Adiós a la interinidad del puerto de Alcossebre: 35 años de concesión y una inversión que podrá superar los 17 millones
  8. El misterioso coche sepultado por una piedra gigante que ha aparecido en mitad de una calle de Burriana

La Llosa impulsa un futuro Centro de Recuperación Activa para personas mayores

La Llosa impulsa un futuro Centro de Recuperación Activa para personas mayores

Un libro reivindica a Segorbe como pieza clave en el origen del ajedrez moderno

Un libro reivindica a Segorbe como pieza clave en el origen del ajedrez moderno

Burriana rescata la urbanización inacabada junto al Villa Fátima tras 15 años bloqueada

Burriana rescata la urbanización inacabada junto al Villa Fátima tras 15 años bloqueada

Más de 400 jóvenes convierten el Museu del Taulell de Onda en un grito artístico contra "un mundo dividido"

Más de 400 jóvenes convierten el Museu del Taulell de Onda en un grito artístico contra "un mundo dividido"

Gran expectación en Burriana por la reliquia de Carlo Acutis, el santo 'influencer de Dios'

Gran expectación en Burriana por la reliquia de Carlo Acutis, el santo 'influencer de Dios'

Nules cierra el presupuesto del 2025 en negativo y el alcalde lo atribuye a un préstamo y a la sentencia del párking

Nules cierra el presupuesto del 2025 en negativo y el alcalde lo atribuye a un préstamo y a la sentencia del párking

Un pueblo de Castellón, entre los más bonitos de España, se prepara para ver el eclipse junto al mar

Un pueblo de Castellón, entre los más bonitos de España, se prepara para ver el eclipse junto al mar

Directo: Fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Directo: Fiestas de Santa Quitèria en Almassora
Tracking Pixel Contents