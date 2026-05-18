La Llosa impulsa un futuro Centro de Recuperación Activa para personas mayores
Instalarán un ascensor en el gimnasio municipal para mejorar la accesibilidad
El Ayuntamiento de la Llosa continúa avanzando en la mejora de los servicios dirigidos a las personas mayores con el impulso de un nuevo proyecto para la creación de un Centro de Recuperación Activa, así como con la próxima instalación de un ascensor en el gimnasio municipal.
El nuevo centro se ubicará en la parte superior del gimnasio y estará enfocado a ofrecer un espacio adaptado para la actividad física, la recuperación y el bienestar de las personas mayores del municipio. Se trata de una iniciativa en la que ya está trabajando el consistorio y que responde a la voluntad de mejorar la calidad de vida de este colectivo, fomentando un envejecimiento activo y saludable.
Paralelamente, el Ayuntamiento ya ha obtenido una subvención de la Generalitat Valenciana para la instalación de un ascensor en el edificio, con una inversión de 46.077,77 euros. Esta actuación permitirá mejorar significativamente la accesibilidad del espacio, facilitando el acceso a las instalaciones a personas con movilidad reducida y a la población de mayor edad.
La instalación del ascensor, cuya ayuda ya ha sido concedida y está pendiente de inicio, supone un paso clave para garantizar que el futuro Centro de Recuperación Activa sea plenamente accesible y funcional para todos los vecinos y vecinas.
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