Nules cierra el presupuesto del 2025 en negativo y el alcalde lo atribuye a un préstamo y a la sentencia del párking

El departamento de Intervención del Ayuntamiento de Nules ha completado la liquidación del presupuesto del 2025 y certifica que el ejercicio se ha cerrado en negativo. De las magnitudes que recoge el informe económico, destaca el resultado presupuestario, que asciende a 502.375,61 euros en negativo y el remanente de tesorería para gastos generales, que ronda los -304.000 euros.

Así lo ha comunicado el Partido Popular desde la oposición, que se ha adelantado al equipo de gobierno a la hora de hacer públicos «los números rojos», que el alcalde, David García, atribuye a la firma el año pasado de «un préstamo de inversiones» que rondaba el millón de euros y las consecuencias de recuperar la gestión del aparcamiento subterráneo, que le costará a las arcas municipales más de 600.000 euros. «Estaba dentro de lo previsto», ha dicho.

Para el PP local el análisis de los datos es bien distinto al que hace García. Para su portavoz, Miguel Ángel Martínez Montes, los 502.375 euros en negativo «demuestran que no se puede gastar aquello que no se tiene», por lo que denuncia «el grado de irresponsabilidad del pacto que gobierna nuestro municipio».

El portavoz popular tilda de «desastre económico» que el ahorro municipal también se quede en la casilla del deber, lo que le lleva a describir la situación como «un momento crítico». Llega a afirmar que Centrats en Nules, PSOE y Més Nules «han convertido nuestro municipio en un laboratorio para conseguir otros objetivos. Unos para dar el salto político, como es el caso del alcalde, al que nuestro pueblo le importa lo justo. Otros como PSOE y Més Nules, para cobrar un sueldo».

«Más impuestos, sin gestión»

Martínez incide en que pese a las subidas de tasas e impuestos aplicados en los últimos años, de las que «han sido víctimas los vecinos», el municipio mantiene problemas como la limpieza o la conservación de caminos. «Recaudando más y gestionando cada vez menos, este pacto de intereses nos ha llevado a los números rojos», lo que califica como «dramático».

En defensa de su gestión, David García ha reprochado que en el PP «vuelven a mentir en la interpretación de los números y tratan de crear una realidad paralela», aunque se defiende asegurando que «la verdad solo tiene un camino».

Asegura que «no se han quedado 500.000 euros de facturas pendientes de pago al cierre del 2025», en referencia a la cantidad total contabilizada en negativo, pero insiste en que «sí que se ha quedado la sentencia del párking subterráneo, y eso no es ni gastar más ni sin control».

El mal menor

Sobre ese asunto, recuerda que Nules no pagará más de los 600.000 euros señalados por la recuperación de la gestión del aparcamiento «gracias a la gestión del equipo de gobierno, apoyada por los informes técnicos de secretaría y el letrado municipal» y recuerda a los populares que «si fuera por la posición que ellos mantuvieron entre el 2015 y el 2019 respecto de este problema, el pago que hubiera tenido que asumir el Ayuntamiento habría sido superior a los dos millones de euros», que es lo que se reclamaba inicialmente por la retirada de la concesión.

El alcalde señala la sentencia a pagar por el parking subterráneo como otra de las razones del desajuste económico. / MÒNICA MIRA

Al respecto de cómo pagará el consistorio esa deuda, indica que «en el presupuesto del 2026 está previsto y tenemos colchón para asumirlo».

Este resultado negativo va más allá de la crítica política. La ejecución del capítulo de inversiones aprobado para el 2026 estaba condicionado a la firma de un segundo préstamo este año que podría rondar los 7 millones de euros. La liquidación compromete esa aportación de liquidez y, en consecuencia, proyectos como los que pretendían mitigar las problemas de inundabilidad que sufren varias zonas del municipio o el nuevo museo de historia, por citar solo dos ejemplos.

García avanza tras el cierre presupuestario del 2025, que el cálculo de siete millones se realizó «a máximos», aunque el préstamo que pretendían firmar «no iba a ser ni será por ese total». Reconoce que con el resultado negativo sobre la mesa, «tendremos que ajustar las inversiones en lo importante», para que los informes técnicos avalen la operación financiera y la ejecución de las obras previstas para este año sea posible.