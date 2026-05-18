Un pueblo de Castellón, entre los más bonitos de España, se prepara para ver el eclipse junto al mar
Habilitarán un gran espacio junto a la playa, con capacidad para 12.000 personas, para vivir el eclipse del 12 de agosto con seguridad, servicios y vistas privilegiadas al Mediterráneo
El cielo regalará el próximo 12 de agosto una de las citas astronómicas más esperadas, y Peñíscola quiere vivirla como uno de los grandes escenarios de España. El municipio castellonense, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, se prepara para recibir a una importante afluencia de visitantes que elegirán la Ciudad en el Mar para contemplar el eclipse junto al Mediterráneo.
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La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola ha iniciado una formación dirigida al personal de empresas y servicios turísticos con el objetivo de garantizar una experiencia segura, organizada y satisfactoria durante la jornada. La localidad es uno de los puntos oficiales de observación del eclipse en el país, una condición que refuerza su atractivo como destino para quienes buscan vivir este fenómeno en un enclave singular de Castellón.
Durante estas sesiones, los profesionales del sector reciben información sobre el uso de protección homologada, las recomendaciones de seguridad para cada fase del eclipse, los horarios previstos, las ubicaciones preferentes y los métodos de observación indirecta. También se explican las pautas sobre qué se debe hacer y qué no durante la observación, especialmente para evitar riesgos oculares.
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El concejal de Turismo, Ramón Simó, ha destacado que Peñíscola espera una “importante afluencia de visitantes interesados” en el eclipse. Por ello, ha señalado que “poder garantizar una experiencia satisfactoria y segura es nuestra prioridad”, subrayando además la importancia de implicar al personal de las empresas turísticas locales en este dispositivo.
El punto oficial de observación se ubicará en el nuevo parking disuasorio, situado cerca de la Playa Norte, a la altura de Peñismar. Este espacio contará con capacidad para unas 12.000 personas y dispondrá de zona de aparcamiento, aseos y asistencia sanitaria en caso de emergencia.
Con esta planificación, Peñíscola busca consolidarse como uno de los enclaves más atractivos para ver el eclipse del 12 de agosto en Castellón, combinando seguridad, servicios y un entorno privilegiado frente al mar. Una cita que convertirá a este pueblo mediterráneo en uno de los grandes miradores del cielo en España.
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