Segorbe aplaza la reapertura de su cámping de cuatro estrellas, pero rescata el restaurante del parque acuático

Segorbe aplaza la reapertura de su cámping de cuatro estrellas, cerrado desde hace dos años, y sacará de nuevo a concurso su gestión. El motivo es que ha quedado desierta la licitación conjunta que incluía también la explotación del bar-restaurante anexo al parque acuático Segóbriga Park, una concesión valorada en 29,8 millones de euros y planteada para dos décadas, con opción de prórroga.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha optado por mover ficha para no dejar sin servicio la campaña estival y ha iniciado una contratación independiente y urgente del restaurante, con el objetivo de que pueda abrir este verano y dar cobertura a los usuarios de la piscina recreativa. El contrato salió a licitación el 30 de marzo y el plazo para presentar ofertas concluyó el 24 de abril, pero no concurrió ninguna empresa, por lo que el procedimiento fue declarado desierto. Una situación que impide que este verano pueda arrancar la explotación conjunta del cámping y del bar-restaurante.

"Esperanzas de sacarlo adelante"

La alcaldesa, Carmen Climent, en declaraciones a Mediterráneo, asegura que el concurso no ha quedado desierto por falta de interés empresarial, sino por falta de tiempo. “Tenemos esperanzas, hay buena sintonía de sacarlo adelante”, sostiene la primera edila, que insiste en que la intención del consistorio es volver a licitar más adelante el paquete completo, de forma conjunta.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha decidido separar temporalmente ambas explotaciones para salvar al menos la temporada del restaurante. Desde el Ayuntamiento justifican esta decisión por la necesidad de que el bar-restaurante preste servicio al complejo acuático Segóbriga Park durante los meses de verano, ya que su apertura está prevista desde el segundo viernes de junio hasta el 31 de agosto. Por ello, el consistorio considera “urgente” contratar de manera independiente este servicio para el presente verano, mientras prepara una nueva licitación del contrato conjunto.

La propia memoria del nuevo contrato reconoce que, tras quedar desierto el procedimiento inicial, el Ayuntamiento deberá “estudiar de nuevo y revisar si procede las características, requisitos y condiciones” del contrato para analizar las causas de la falta de licitadores. También señala que el volumen económico y temporal de la concesión original hacía inviable repetir ahora una licitación ordinaria y llegar a tiempo para la apertura del restaurante en la campaña estival, de ahí que se haya optado por una solución transitoria y por la vía de urgencia.

Esa salida provisional pasa por un nuevo contrato centrado únicamente en el bar-restaurante anexo al complejo acuático. La memoria fija una duración inicial de tres meses, coincidiendo con la apertura de Segóbriga Park entre el 12 de junio y el 31 de agosto de 2026, y contempla incluso la posibilidad de una prórroga puente hasta que el Ayuntamiento tenga lista o adjudicada la nueva licitación conjunta del cámping y el restaurante.

La alcaldesa defiende que la cifra de 29,8 millones por la que salió a licitación el pack global no debe interpretarse como un importe desproporcionado, sino como un cálculo diseñado para que las empresas puedan obtener rentabilidad. Según explica Climent, el estudio de viabilidad elaborado por el Ayuntamiento acredita que la inversión era amortizable y que el concesionario podía obtener beneficio, por lo que el consistorio mantiene su confianza en que la futura relicitación sí despierte interés suficiente.